Marvel's Wolverine per PS5 è su Amazon al minimo storico: un viaggio brutale

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Artigli e combattimenti brutali

In questa avventura vestirai i panni di James "Logan" Howlett, un mutante dotato di artigli retrattili e un potente fattore rigenerante. La storia è ambientata tre anni dopo l'abbandono di Logan del Team X, una squadra creata dal genetista Nathaniel Essex per proteggere i mutanti. Si tratta di un gioco con un combattimento brutale e immediatamente divertente, mentre i personaggi e la distruttibilità di corpi e costumi sono eccellenti. A contribuire è la reinterpretazione di Logan e il doppiaggio in italiano.

Marvel's Wolverine

Tuttavia, sappi che la struttura di gioco è molto rigida e non aggiunge nulla di nuovo al genere. Puoi saperne di più leggendo la nostra recensione di Marvel's Wolverine. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.