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Marvel's Wolverine per PS5 è su Amazon al minimo storico: un viaggio brutale

Tra le offerte di Amazon troviamo Marvel's Wolverine per PS5 a prezzo scontato, un'avventura che ti permetterà di vestire i panni di James "Logan" Howlett.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   02/11/2026
Marvel's Wolverine per PS5
Marvel's Wolverine
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Su Amazon è attualmente disponibile Marvel's Wolverine per PS5 a 62,90 € rispetto al prezzo consigliato di 80,99 €, permettendoti di risparmiare fino al 22%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto da un fornitore terzo e spedito da Amazon. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Artigli e combattimenti brutali

In questa avventura vestirai i panni di James "Logan" Howlett, un mutante dotato di artigli retrattili e un potente fattore rigenerante. La storia è ambientata tre anni dopo l'abbandono di Logan del Team X, una squadra creata dal genetista Nathaniel Essex per proteggere i mutanti. Si tratta di un gioco con un combattimento brutale e immediatamente divertente, mentre i personaggi e la distruttibilità di corpi e costumi sono eccellenti. A contribuire è la reinterpretazione di Logan e il doppiaggio in italiano.

Marvel's Wolverine
Marvel's Wolverine

Tuttavia, sappi che la struttura di gioco è molto rigida e non aggiunge nulla di nuovo al genere. Puoi saperne di più leggendo la nostra recensione di Marvel's Wolverine. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.

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