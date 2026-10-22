Marvel's Wolverine è il gioco più venduto a settembre negli USA, Xbox al minimo storico

Marvel's Wolverine è stato il gioco più venduto a settembre negli Stati Uniti: il tie-in firmato Insomniac Games ha conquistato la classifica americana al debutto, ottenendo il più alto volume di vendite in dollari per un titolo pubblicato da Sony dai tempi di Helldivers 2.
Gli avversari che il mutante con gli artigli ha dovuto superare non erano prodotti da poco: NBA 2K27 è stato detronizzato ma si conferma il gioco più venduto nel 2026 finora, davanti a Resident Evil Requiem, mentre EA Sports FC 27 ha esordito al terzo posto della top 10, seguito da Fire Emblem: Fortune's Weave e The Blood of Dawnwalker.
- Marvel's Wolverine (NEW)
- NBA 2K27
- EA Sports FC 27 (NEW)
- Fire Emblem: Fortune's Weave (NEW)
- The Blood of Dawnwalker (NEW)
- Wardogs (NEW)
- Onimusha: Way of the Sword (NEW)
- Halloween: The Game (NEW)
- Ace Combat 8: Wings of Theve (NEW)
- Madden NFL 27 (NEW)
Come si può vedere, sono davvero tante le new entry della classifica di settembre: oltre ai nomi già citati, abbiamo Wardogs in sesta posizione, seguito da Onimusha: Way of the Sword e da Halloween: The Game. Ace Combat 8: Wings of Theve è nono, mentre la lista si c hiude con Madden NFL 27.
Xbox al minimo storico
Mentre si vocifera arriveranno nuovi licenziamenti a ottobre, novembre e gennaio, Xbox ha fatto segnare il suo settembre peggiore di sempre negli Stati Uniti, a causa di un calo nelle vendite di Xbox Series X|S pari al 27%.
Anche Nintendo Switch 2 ha accusato una contrazione importante ma meno marcata, il 14%, mentre PS5 si è piazzata prima sia per unità vendute che per ricavi, consolidando un momento favorevole che dura già da un po'.
Nel complesso, la spesa per l'hardware videoludico è cresciuta del 12%, raggiungendo 362 milioni di dollari, mentre la spesa per il software è diminuita del 2%, attestandosi a 4,2 miliardi di dollari.
Un recupero è ancora possibile?
Alla luce degli enormi investimenti per lo sviluppo di Gears of War: E-Day, la speranza è che a ottobre la situazione cambi e Xbox possa recuperare un po' di terreno, nonostante uno scenario ormai drammatico sotto il profilo dei prezzi e delle disponibilità.
È tuttavia ormai chiaro che la battaglia con Sony, probabilmente l'ultima, si svolgerà sul terreno della prossima generazione di console, con Helix e PS6 già pronte a competere in termini di specifiche e contenuti... sempre che qualcuno si possa permettere di acquistarle.