Marvel's Wolverine è il gioco più venduto a settembre negli USA, Xbox al minimo storico

Marvel's Wolverine è stato il gioco più venduto a settembre negli Stati Uniti: il tie-in firmato Insomniac Games ha conquistato la classifica americana al debutto, ottenendo il più alto volume di vendite in dollari per un titolo pubblicato da Sony dai tempi di Helldivers 2.

Gli avversari che il mutante con gli artigli ha dovuto superare non erano prodotti da poco: NBA 2K27 è stato detronizzato ma si conferma il gioco più venduto nel 2026 finora, davanti a Resident Evil Requiem, mentre EA Sports FC 27 ha esordito al terzo posto della top 10, seguito da Fire Emblem: Fortune's Weave e The Blood of Dawnwalker.

Marvel's Wolverine (NEW) NBA 2K27 EA Sports FC 27 (NEW) Fire Emblem: Fortune's Weave (NEW) The Blood of Dawnwalker (NEW) Wardogs (NEW) Onimusha: Way of the Sword (NEW) Halloween: The Game (NEW) Ace Combat 8: Wings of Theve (NEW) Madden NFL 27 (NEW)

Come si può vedere, sono davvero tante le new entry della classifica di settembre: oltre ai nomi già citati, abbiamo Wardogs in sesta posizione, seguito da Onimusha: Way of the Sword e da Halloween: The Game. Ace Combat 8: Wings of Theve è nono, mentre la lista si c hiude con Madden NFL 27.