Hot Wheels Infinite Rush sarà giocabile a Lucca Comics & Games allo stand di Samsung

Nel caso non abbiate avuto modo di farlo in precedenza, potrete provare gratuitamente Hot Wheels Infinite Rush a Lucca Comics & Games, con il gioco che sarà presente presso lo stand Samsung per tutta la durata della fiera.
Lanciato in tutto il mondo il 10 settembre, si tratta del nuovo capitolo nella serie di giochi di guida arcade basato sulla licenza Hot Wheels e sviluppato dagli esperti del team Milestone, espandendo quanto visto con il capitolo precedente attraverso un'ampia serie di aggiunte ed evoluzioni.
Potete conoscerlo meglio leggendo la nostra recensione di Hot Wheels Infinite Rush, nella quale spieghiamo come si tratti di un esperimento coraggioso, che cerca di aprire la struttura arcade a una mappa decisamente più ampia del solito.
Mondo aperto e macchinine
Hot Wheels Infinite Rush espande la struttura dei precedenti Hot Wheels Unleashed e Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged in maniera sostanziale, spostando le corse oltre le iconiche piste arancioni e invitando i giocatori in un mondo dinamico su ampia scala.
L'idea è dunque di inserire le corse tra Hot Wheels in un ampio open world costituito da quattro isole a tema, oltre 150 veicoli e varie modalità e sfide a cui prendere parte.
A questo si aggiungono anche ampie opzioni di personalizzazione, una modalità multigiocatore competitiva e un potente Track Builder offrendo così un'esperienza di corse arcade completa per i fan di Hot Wheels di tutte le età.
Dal 28 ottobre al 1° novembre 2026, i visitatori del Lucca Comics & Games 2026 avranno dunque l'opportunità di provare il gioco presso lo stand Samsung, con la possibilità di sperimentare in prima persona le corse arcade ad alta velocità, l'esplorazione in libertà e i sistemi di collezionismo dei veicoli.