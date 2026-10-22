Hot Wheels Infinite Rush sarà giocabile a Lucca Comics & Games allo stand di Samsung

Nel caso non abbiate avuto modo di farlo in precedenza, potrete provare gratuitamente Hot Wheels Infinite Rush a Lucca Comics & Games, con il gioco che sarà presente presso lo stand Samsung per tutta la durata della fiera.

Lanciato in tutto il mondo il 10 settembre, si tratta del nuovo capitolo nella serie di giochi di guida arcade basato sulla licenza Hot Wheels e sviluppato dagli esperti del team Milestone, espandendo quanto visto con il capitolo precedente attraverso un'ampia serie di aggiunte ed evoluzioni.

Potete conoscerlo meglio leggendo la nostra recensione di Hot Wheels Infinite Rush, nella quale spieghiamo come si tratti di un esperimento coraggioso, che cerca di aprire la struttura arcade a una mappa decisamente più ampia del solito.