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Milestone e Mattel annunciano il pacchetto F1 Car Collection per Hot Wheels Infinite Rush

Il nuovo contenuto aggiuntivo introdurrà per la prima volta nel franchise i modellini delle 22 vetture ufficiali del campionato.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   22/09/2026
Una delle nuove auto in arrivo con il DLC
Hot Wheels Infinite Rush
Hot Wheels Infinite Rush
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Milestone e Mattel, in collaborazione con Formula 1, hanno annunciato con un teaser l'arrivo del pacchetto "F1 Car Collection" per il videogioco Hot Wheels Infinite Rush. L'espansione, la cui uscita è programmata per l'11 marzo 2027, introdurrà all'interno del titolo le 22 monoposto ufficiali delle scuderie di Formula 1 della stagione corrente.

Tutti in pista

Ogni vettura digitale è stata riprodotta basandosi sui rispettivi modellini in scala (die-cast) prodotti da Hot Wheels. Queste nuove auto andranno ad ampliare un parco veicoli che già conta oltre 150 modelli disponibili fin dal lancio, e verranno inserite nella categoria "Speeder", la classe che raggruppa i mezzi più veloci del gioco.

L'accordo segna il debutto delle vetture di Formula 1 con licenza ufficiale all'interno di un videogioco a marchio Hot Wheels, unendo le dinamiche del campionato automobilistico con lo stile di corse arcade in miniatura tipico della serie.

Hot Wheels Infinite Rush, Wardogs, Halloween? Cosa giocherete questo fine settimana? Hot Wheels Infinite Rush, Wardogs, Halloween? Cosa giocherete questo fine settimana?

Hot Wheels Infinite Rush è attualmente già disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X e S, Nintendo Switch 2, sui dispositivi portatili ROG XBOX Ally e ROG XBOX Ally X, oltre che su PC tramite le piattaforme Steam, Microsoft Store ed Epic Games Store. Insomma, avete moltissimi modi per giocarci, ma non prima di aver letto la nostra recensione.

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