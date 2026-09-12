Hot Wheels Infinite Rush, Wardogs, Halloween? Cosa giocherete questo fine settimana?

Se siete utenti PC c'è stato invece il lancio in accesso anticipato di Wardogs , uno sparatutto pensato per mettere in scena battaglie su larga scala, aperte alla partecipazione di fino a cento giocatori, impreziosite da elementi tattici e da un alto grado di distruttibilità ambientale.

Il fascino collezionistico delle "macchinine" dalla carrozzeria in metallo pressofuso è sempre lì e alimenta l'entusiasmo di sbloccare man mano nuove vetture da un parco che stavolta ne include olte centocinquanta, anche se lato gameplay la svolta open world potrebbe non essere stata la migliore delle idee , almeno per com'è stata gestita nel concreto.

La prima è il coloratissimo Hot Wheels Infinite Rush , terzo capitolo della saga firmata Milestone e dedicata alle celebri automobiline di Mattel, caratterizzato stavolta da una struttura che punta all'open world con quattro ampie isole tutte da esplorare e ricche di attività con cui cimentarsi.

Fra gatti, serial killer e sommi poeti

Mewgenics ha appena fatto il proprio debutto su console dopo il successo riscosso su PC, e si pone senza dubbio come un'opzione validissima per trascorrere un fine settimana all'insegna di strategia, meccaniche di allevamento e... gattini.

La firma, inconfondibile, è quella di Edmund McMillen, l'autore di The Binding of Isaac e Super Meat Boy, che con questo suo nuovo titolo punta a consegnarci un'esperienza dotata di uno spessore sorprendente, solo in apparenza nascosto dietro il tema felino e un'estetica bizzarra.

Se siete interessati a qualcosa di completamente diverso, è appena uscito Halloween, il nuovo horror asimmetrico che porta sullo schermo Michael Myers e i suoi brutali omicidi in un contesto competitivo che si rifà al classico Dead by Daylight e che gli abbonati a Xbox Game Pass potranno scaricare senza costi aggiuntivi.

Abbiamo lasciato per ultimo il misterioso e affascinante gioco italiano di cui vi abbiamo parlato nella recensione di The Alighieri Circle: Dante's Bloodline, e che si pone come un'avventura di stampo tradizionale ma resa peculiare dall'immaginario che circonda le opere del Sommo Poeta.