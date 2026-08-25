Mewgenics ha una data di uscita anche su console

Mewgenics è stato protagonista di un evento alquanto bizzarro durante l'Opening Night Live della Gamescom 2026, con uno strano concerto incentrato sulle sue musiche, che ha dato comunque modo di conoscere la data di uscita su console per il gioco in questione.

Dopo la mega patch 1.1 uscita lo scorso maggio e dopo aver venduto più di un milione di copie e guadagnato un sacco di soldi, Mewgenics si appresta dunque ad arrivare anche su console: sarà disponibile l'8 settembre su PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2, dopo un po' di tempo rispetto al lancio su PC.

Il gioco è stato originariamente lanciato il 10 febbraio su PC e, nel frattempo, ha attraversato già una notevole evoluzione, incontrando comunque un grande successo già su piattaforma Windows.