Mewgenics ha una data di uscita anche su console

Mewgenics è stato protagonista di un evento alquanto bizzarro durante l'Opening Night Live della Gamescom 2026, con uno strano concerto incentrato sulle sue musiche, che ha dato comunque modo di conoscere la data di uscita su console per il gioco in questione.
Dopo la mega patch 1.1 uscita lo scorso maggio e dopo aver venduto più di un milione di copie e guadagnato un sacco di soldi, Mewgenics si appresta dunque ad arrivare anche su console: sarà disponibile l'8 settembre su PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2, dopo un po' di tempo rispetto al lancio su PC.
Il gioco è stato originariamente lanciato il 10 febbraio su PC e, nel frattempo, ha attraversato già una notevole evoluzione, incontrando comunque un grande successo già su piattaforma Windows.
Un esercito di gatti modificati
Pubblicato da Nicalis e sviluppato da Edmund McMillen, Mewgenics è un particolare RPG con elementi strategici incentrato sulla creazione di un "esercito definitivo di gatti", da selezionare e far evolvere accuratamente per il combattimento.
Si tratta di un titolo veramente molto particolare, come si intuisce bene dal soggetto, ma che cela una meccanica davvero profonda e coinvolgente, tanto da aver attirato subito una grande quantità di giocatori.
"Crea l'esercito di gatti definitivo grazie a un programma di riproduzione tattico e lanciali in avventure a turni intense e impegnative", si legge nella descrizione ufficiale.
"Scegli le abilità, raccogli oggetti e modifica il patrimonio genetico di generazione in generazione in questo gioco tattico roguelike ideato dai creatori di The Binding of Isaac e The End is Nigh".
Presto il gioco sarà dunque disponibile anche su console.