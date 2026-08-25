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Final Fantasy 7 Revelation si mostra alla Gamescom 2026

Durante la Gamescom 2026 abbiamo potuto vedere Final Fantasy 7 Revelation, con un nuovo trailer mostrato all'ONL. Ecco i dettagli.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   25/08/2026
Tifa da FF 7 Revelation
Final Fantasy VII Revelation
Final Fantasy VII Revelation
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In occasione della Gamescom 2026 e più precisamente sul palco di Geoff Keighley all'ONL, è stato messo in mostra Final Fantasy 7 Revelation, il gioco di ruolo di Square Enix in arrivo nella primavera del 2027.

Naoki Hamaguchi, director di Final Fantasy 7 Revelation, ha presentato il nuovo trailer, ringraziando i fan.

Il trailer di Final Fantasy 7 Revelation

Il video ci mostra le minacce più grandi di questo nuovo capitolo, le Weapon, che i nostri eroi si ritroveranno ad affrontare. Il trailer mostra Ruby, Ultima Weapon e non solo. Il filmato mostra anche alcuni combattimenti e le capacità dei personaggi, anche in esplorazione, che possono planare, cavalcare chocobo e usare rampini.

Final Fantasy 7 Revelation ci metterà anche alla guida della Highwind, per esplorare liberamente il mondo di gioco. Il video non mostra molte novità sul sistema di combattimento, ma ci possiamo aspettare un'evoluzione di quanto visto nei due precedenti capitoli.

Final Fantasy 7 Revelation ora è "soddisfacente" da giocare: "ne sono certo", dice il director Final Fantasy 7 Revelation ora è soddisfacente da giocare: ne sono certo, dice il director

Ricordiamo infine che Final Fantasy 7 Revelation chiuderà completamente la storia principale, i DLC saranno su altro.

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