The Witcher 3 Remastered annunciato per PS5, Xbox, Switch 2 e PC, upgrade gratis per chi possiede il gioco

Sapevamo già che The Witcher 3 si sarebbe arricchito il prossimo anno con l'espansione Songs of the Past, ma CD Projekt RED ha deciso di sorprendere ulteriormente i fan: durante l'Opening Night Live della Gamescom 2026 è stato annunciato The Witcher 3 Remastered, una versione aggiornata del gioco con numerosi miglioramenti alla grafica, al gameplay e non solo. L'edizione include anche le due espansioni Hearts of Stone e Blood and Wine.
Il lancio è fissato per il 29 settembre su PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 e PC, per la prima volta anche tramite Battle.net. La Remastered sarà disponibile come upgrade gratuito per chi possiede già il gioco base.
Le principali novità della Remastered
La descrizione ufficiale parla di un aggiornamento profondo, che tocca ogni aspetto dell'esperienza. La grafica è stata rivista con texture migliorate, illuminazione globale rivista, HDR potenziato, oltre a ray tracing ottimizzato e path tracing su PC. Il fogliame è stato completamente rielaborato e l'intero continente guadagna un livello di dettaglio superiore.
Sul fronte tecnico arrivano NVDIA DLSS 4.5, AMD FSR 4, Intel XeSS 2.0, DirectX 12 nativo, supporto dedicato per PS5 Pro, Xbox Play Anywhere, oltre a funzionalità esclusive per Nintendo Switch 2.
Il combattimento è stato reso più dinamico grazie a animazioni rinnovate, nuove mosse finali, una visuale adattiva e comportamenti dei mostri più credibili. Anche l'esplorazione beneficia di movimenti più fluidi, una gestione migliorata del cavallo e un sistema di traversal più reattivo.
La progressione del personaggio è stata modernizzata con un albero delle abilità completamente rivisto. Arrivano inoltre trasmogrificazione, meditazione immersiva, modalità foto ampliata, nuove opzioni di accessibilità, tutorial aggiornati, UI migliorata, tracking delle missioni più chiaro e una revisione del sistema di loot.