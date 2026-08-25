The Witcher 3 Remastered annunciato per PS5, Xbox, Switch 2 e PC, upgrade gratis per chi possiede il gioco

Sapevamo già che The Witcher 3 si sarebbe arricchito il prossimo anno con l'espansione Songs of the Past, ma CD Projekt RED ha deciso di sorprendere ulteriormente i fan: durante l'Opening Night Live della Gamescom 2026 è stato annunciato The Witcher 3 Remastered, una versione aggiornata del gioco con numerosi miglioramenti alla grafica, al gameplay e non solo. L'edizione include anche le due espansioni Hearts of Stone e Blood and Wine.

Il lancio è fissato per il 29 settembre su PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 e PC, per la prima volta anche tramite Battle.net. La Remastered sarà disponibile come upgrade gratuito per chi possiede già il gioco base.