Turok: Origins ha un periodo di uscita definito, come risulta nel nuovo trailer

In occasione dell'Opening Night Live alla Gamescom 2026, Saber Interactive ha pubblicato un nuovo trailer del gameplay di Turok: Origins, che consente di vedere il gioco più da vicino, e conferma il periodo di uscita di questo sparatutto ad ambientazione "preistorica" in arrivo nella primavera del 2027.
Turok: Origins rappresenta il ritorno della nota serie incentrata su dinosauri e tecnologia arcana, nel quale torniamo nel mistico Ordine dei Turok, eroici guardiani dotati di un potere inimmaginabile, impegnati in una battaglia per la sopravvivenza contro feroci dinosauri e una terrificante minaccia aliena che mira a distruggere ogni forma di vita umana nella galassia.
Il nuovo trailer consente di vedere qualcosa sul fronte del gameplay e della storia, mostrando peraltro anche elementi da gioco d'azione in terza persona invece di un classico sparatutto in prima.
Il ritorno del sacro ordine di Turok
Turok: Origins presenta infatti un approccio misto tra le due impostazioni, visto che il gameplay è composto da momenti sia in prima persona che in terza persona, in base alla descrizione ufficiale.
Sembra comunque in tutolo caratterizzato da una notevole varietà di situazioni e ambientazioni, attraversando le Lost Lands, da affrontare da solo o insieme agli amici.
Turok: Origins arriverà su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2 nella primavera del 2027, dopo essere stato previsto per questo autunno fino a qualche tempo fa me venendo poi posticipato.