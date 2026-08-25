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Turok: Origins ha un periodo di uscita definito, come risulta nel nuovo trailer

Saber Interactive è tornata a mostrare il suo Turok: Origins con un nuovo trailer all'Opening Night Live della Gamescom 2026, confermando anche il nuovo periodo di uscita previsto.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   25/08/2026
Personaggi di Turok: Origins
Turok: Origins
Turok: Origins
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In occasione dell'Opening Night Live alla Gamescom 2026, Saber Interactive ha pubblicato un nuovo trailer del gameplay di Turok: Origins, che consente di vedere il gioco più da vicino, e conferma il periodo di uscita di questo sparatutto ad ambientazione "preistorica" in arrivo nella primavera del 2027.

Turok: Origins rappresenta il ritorno della nota serie incentrata su dinosauri e tecnologia arcana, nel quale torniamo nel mistico Ordine dei Turok, eroici guardiani dotati di un potere inimmaginabile, impegnati in una battaglia per la sopravvivenza contro feroci dinosauri e una terrificante minaccia aliena che mira a distruggere ogni forma di vita umana nella galassia.

Il nuovo trailer consente di vedere qualcosa sul fronte del gameplay e della storia, mostrando peraltro anche elementi da gioco d'azione in terza persona invece di un classico sparatutto in prima.

Il ritorno del sacro ordine di Turok

Turok: Origins presenta infatti un approccio misto tra le due impostazioni, visto che il gameplay è composto da momenti sia in prima persona che in terza persona, in base alla descrizione ufficiale.

Sembra comunque in tutolo caratterizzato da una notevole varietà di situazioni e ambientazioni, attraversando le Lost Lands, da affrontare da solo o insieme agli amici.

Turok: Origins, un ritorno che al momento lascia alquanto indifferenti Turok: Origins, un ritorno che al momento lascia alquanto indifferenti

Turok: Origins arriverà su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2 nella primavera del 2027, dopo essere stato previsto per questo autunno fino a qualche tempo fa me venendo poi posticipato.

#Gamescom
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