Turok: Origins si mostra in azione con un nuovo trailer del gameplay

Saber Interactive ha pubblicato un nuovo trailer del gameplay di Turok: Origins, che consente di vedere il gioco più da vicino, con diverse sequenze tratte da momenti vari nell'action sparatutto in terza persona ad ambientazione "preistorica".
In Turok: Origins ci ritroviamo a prendere le parti del mistico Ordine dei Turok, eroici guardiani dotati di un potere inimmaginabile, impegnati in una battaglia per la sopravvivenza contro feroci dinosauri e una terrificante minaccia aliena che mira a distruggere ogni forma di vita umana nella galassia.
Il gioco rilancia una serie classica ma proponendo anche qualcosa di nuovo, in particolare proprio nel gameplay, visto che si presenta con elementi da gioco d'azione in terza persona invece di un classico sparatutto in prima.
Un misto di elementi
Si tratta comunque di un approccio misto tra le due impostazioni, a quanto pare: "Sferra attacchi devastanti contro i nemici con potenti armi e abilità in un'azione sia in prima persona che in terza persona", si legge infatti anche nella descrizione ufficiale.
La varietà di situazioni non manca: "Imbarcati in un'avventura ad alto rischio attraverso le Lost Lands, un luogo di una bellezza insidiosa, da solo o insieme agli amici, e svela i misteri che custodiscono la chiave per salvare l'umanità", riferisce Saber nella sua presentazione del gioco.
Nel frattempo manca ancora una data di uscita ufficiale per Turok: Origins, che rimane previsto per questo autunno senza alcuna indicazione più precisa per il momento, su PC, PS5, Xbox Series X|S e, come abbiamo visto più di recente, anche su Nintendo Switch 2.
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