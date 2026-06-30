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Bubble Bobble: Sugar Dungeons riceverà un grosso aggiornamento gratuito ad agosto

Taito ha annunciato un corposo aggiornamento gratuito per Bubble Bobble: Sugar Dungeons, che dal 20 agosto assumerà il nome di Bubble Bobble Sugar Dungeon Boost.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   30/06/2026
Bub, il protagonista di Bubble Bobble: Sugar Dungeons
Bubble Bobble: Sugar Dungeons
Bubble Bobble: Sugar Dungeons
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Dopo le tante critiche ricevute dal gioco, Taito ha annunciato Bubble Bobble: Sugar Dungeons Boost, un importante aggiornamento gratuito per Bubble Bobble: Sugar Dungeons che sarà disponibile dal 20 agosto 2026. L'update punta ad arricchire l'esperienza di gioco con nuove meccaniche, un migliore bilanciamento e diverse modifiche basate sui feedback ricevuti dalla community.

Tra le principali novità figura l'introduzione dei Bobblun's Bonus Gates, un nuovo sistema che vede Bob, il fratello gemello del protagonista Bub, affiancare il giocatore durante l'esplorazione dei dungeon.

I portali di Bob

Attraversando uno speciale Bob Gate, sarà possibile scegliere uno fra tre percorsi bonus: Treasure Stage, ricco di forzieri e oggetti; Combo Stage, pensato per eliminare grandi gruppi di nemici e accumulare combo; Skip Gate, che consente di saltare direttamente diversi piani del dungeon.

L'aggiornamento aumenterà inoltre in modo significativo sia la varietà sia la frequenza di comparsa degli oggetti, inclusi i potenziamenti che garantiscono l'invincibilità. Saranno inoltre introdotti nuovi strumenti pensati per facilitare la progressione nei dungeon.

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Gli sviluppatori hanno anche confermato una serie di interventi sul bilanciamento generale del gioco, realizzati tenendo conto dei suggerimenti ricevuti dai giocatori dopo il lancio.

Taito ha infine pubblicato un'importante avvertenza relativa ai salvataggi. Poiché l'aggiornamento modifica il sistema di sblocco e completamento delle missioni, continuare a utilizzare i dati di salvataggio esistenti potrebbe impedire l'accesso ad alcune delle nuove funzionalità e delle correzioni introdotte. Per questo motivo, lo studio consiglia di eliminare il salvataggio attuale prima di avviare la versione aggiornata del gioco, scusandosi con i giocatori per gli eventuali disagi causati.

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