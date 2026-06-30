Huawei prepara una nuova generazione di auricolari FreeBuds con un modello dedicato al gaming

Huawei continua a rafforzare la propria presenza nel settore degli accessori audio e starebbe preparando il lancio di diversi nuovi modelli della famiglia FreeBuds nel corso del 2026. Secondo le informazioni condivise dal leaker FixedFocus, l'azienda sarebbe al lavoro su una gamma di auricolari wireless destinata ad ampliarsi nella seconda parte dell'anno, con prodotti pensati per soddisfare esigenze differenti.
Tra le novità più interessanti figura un modello sviluppato specificamente per il gaming. Sebbene non siano ancora stati diffusi dettagli tecnici o il nome ufficiale del dispositivo, le indiscrezioni indicano che Huawei stia progettando auricolari in grado di offrire un'esperienza sonora particolarmente coinvolgente durante le sessioni di gioco.
Oltre alla variante gaming, Huawei prepara altri auricolari
Oltre agli auricolari dedicati ai videogiocatori, Huawei starebbe preparando anche una nuova variante cromatica dei FreeClip 2. Per il momento non sono emerse informazioni sul colore scelto dall'azienda, che rimane ancora riservato, ma questa versione dovrebbe ampliare le opzioni disponibili per il modello open-ear già conosciuto.
Le indiscrezioni parlano inoltre dell'arrivo dei Huawei FreeBuds 8i, un nuovo prodotto che potrebbe essere presentato già nel mese di luglio. Secondo le anticipazioni, questi auricolari potrebbero debuttare insieme ai nuovi tablet della famiglia MatePad, anch'essi attesi nello stesso periodo.
Rimaniamo in attesa di comunicazioni da parte di Huawei sugli auricolari gaming e non solo
Huawei ha recentemente introdotto sul mercato cinese i FreeArc Football Edition, una speciale versione degli auricolari con archetto caratterizzata da una custodia decorata con un logo ispirato al calcio. Per quanto riguarda i nuovi FreeBuds, non è stata ancora annunciata una data ufficiale di presentazione.
Tuttavia, le fonti indicano che i dispositivi dovrebbero essere svelati entro la fine dell'anno, probabilmente in occasione del lancio di nuovi smartphone di fascia alta o di tablet di fascia media.
Ulteriori dettagli sui nuovi auricolari potrebbero essere comunicati direttamente da Huawei nelle prossime settimane, quando l'azienda inizierà a presentare ufficialmente i prossimi prodotti destinati al mercato.
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