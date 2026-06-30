Huawei prepara una nuova generazione di auricolari FreeBuds con un modello dedicato al gaming

Huawei continua a rafforzare la propria presenza nel settore degli accessori audio e starebbe preparando il lancio di diversi nuovi modelli della famiglia FreeBuds nel corso del 2026. Secondo le informazioni condivise dal leaker FixedFocus, l'azienda sarebbe al lavoro su una gamma di auricolari wireless destinata ad ampliarsi nella seconda parte dell'anno, con prodotti pensati per soddisfare esigenze differenti.

Tra le novità più interessanti figura un modello sviluppato specificamente per il gaming. Sebbene non siano ancora stati diffusi dettagli tecnici o il nome ufficiale del dispositivo, le indiscrezioni indicano che Huawei stia progettando auricolari in grado di offrire un'esperienza sonora particolarmente coinvolgente durante le sessioni di gioco.