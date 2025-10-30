Il trailer finale di Bubble Bobble Sugar Dungeon è pieno di bolle e fa una panoramica del gioco

L'editore Arc System Works e lo sviluppatore Taito hanno pubblicato il trailer finale di Bubble Bobble Sugar Dungeons , in uscita per PlayStation 5, Nintendo Switch e PC tramite Steam il 27 novembre in tutto il mondo, e per PlayStation 5 e Nintendo Switch in Giappone nel 2026. Si tratta di un video che fa una panoramica esaustiva del gioco, per spiegare di nuovo tutte le novità introdotte nella formula originale, che è stata sfruttata in modo molto diverso dal passato.

Il trailer

L'editore stesso la definisce "Un'esperienza di Bubble Bobble completamente nuova!" con protagonista Bub, il draghetto sputa-bolle, che ha deciso di intraprendere un viaggio attraverso degli strani dungeon che cambiano a ogni visita. Insomma, ci troviamo di fronte a un arcade con elementi roguelite, ma a base di bolle.

L'obiettivo è quello di sconfiggere i nemici usando le bolle e sfruttarle come piattaforme per trovare e collezionare tesori. Detta così sembra il gioco originale, ma Bub può essere potenziato con gli oggetti raccolti e può imparare anche delle nuove abilità.

L'editore sottolinea anche che non è necessario sconfiggere proprio tutti i mostri per vincere. Insomma, Bubble Bobble Sugar Dungeon sarà un Bubble Bobble, ma avrà anche degli elementi unici, che renderanno l'esperienza molto diversa da quella del coin op originale e dei relativi seguiti.