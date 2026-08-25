L'espansione The Witcher 3: Wild Hunt - Songs of the Past mostrata all'Opening Night Live

The Witcher 3: Wild Hunt torna con una nuova espansione, Songs of the Past, che riporta Geralt di Rivia sulla Via per affrontare una minaccia rimasta sopita a lungo. A qualche mese dall'annuncio, è stata finalmente mostrata in video all'Opening Night Live della Gamescom 2026, dove è stato anche svelato che uscirà nel corso del 2027.

L'avventura è ambientata nel Letten, una nuova regione descritta inizialmente come una terra idilliaca, ma che nasconde un oscuro segreto e una misteriosa maledizione.

L'espansione introduce nuove missioni, punti di interesse e diverse ore di contenuti, con una storia costruita, come da tradizione della serie, attorno a scelte e conseguenze. Geralt dovrà scoprire la natura dell'entità che minaccia la regione, mentre le sue decisioni potranno avere ripercussioni non soltanto sul destino del Letten, ma anche su quello di una persona a lui molto cara. Che sia Ciri? Considerando che si parla di un'espansione di raccordo con The Witcher IV, non lo consideriamo improbabile. Chiaramente è tutto da verificare.

Sul fronte del gameplay, Songs of the Past aggiunge anche delle nuove armi. Geralt potrà utilizzare mutageni speciali e una catena, con cui dovrà confrontarsi con nemici mai incontrati in precedenza.

L'espansione viene inoltre presentata insieme a The Witcher 3: Wild Hunt - Remastered, che comprende miglioramenti al gameplay, alla resa grafica e alle prestazioni, oltre a interventi sullo sviluppo del personaggio.