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The Witcher 3 arriva in Diablo 4 con una skin di Geralt per il Barbaro, ma non mancano le lamentele

La collaborazione tra Diablo 4 e The Witcher 3 introduce una skin di Geralt per il Barbaro, ma l'esclusività Battle.net e il vincolo d'acquisto stanno alimentando le critiche della community.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   14/09/2026
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Diablo IV
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Durante il secondo giorno della BlizzCon 2026, CD Projekt Red e Blizzard hanno presentato il primo contenuto della nuova collaborazione tra Diablo 4 e The Witcher 3: una skin ispirata a Geralt per la classe del Barbaro.

L'oggetto cosmetico, pensato come apripista di una serie di contenuti a tema Witcher previsti per il 2027, sarà ottenibile esclusivamente acquistando o preordinando l'espansione Songs of the Past su Battle.net. Una scelta che sta già generando critiche, sia per l'esclusività della piattaforma sia per il fatto che richieda di acquistare The Witcher 3 e il DLC su Battle.net anche a chi possiede già il gioco altrove.

Non è una skin per tutti

La skin è stata mostrata durante il panel "30 Years of Battle.net". Al momento, il contenuto è confermato solo per PC e solo per gli utenti Battle.net: ciò significa che i giocatori su Steam, Epic o console non potranno riscattarlo, almeno sulla carta.

La skin per il Barbaro basata su Geralt di Rivia da The Witcher 3
La skin per il Barbaro basata su Geralt di Rivia da The Witcher 3

Come accennato in apertura, la community non ha reagito bene. Molti utenti, infatti, sottolineano come The Witcher 3 Remastered arriverà su Steam, GOG ed Epic Game Store come upgrade gratuito il 29 settembre 2026, rendendo poco sensato acquistare nuovamente il gioco o la singola espansione Songs of the Past su Battle.net solo per ottenere la skin di Geralt in Diablo 4. Le critiche, inoltre, si sommano al malcontento emerso dopo la conferma che Diablo 4 non riceverà ulteriori espansioni, alimentando la percezione che Blizzard stia puntando a spremere il gioco con collaborazioni ed elementi cosmetici invece che su contenuti sostanziali.

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CD Projekt ha comunque confermato che nel 2027 arriveranno altri contenuti a tema Witcher all'interno di Diablo 4, con dettagli attesi nel corso del prossimo anno. Parallelamente, la partnership con Blizzard si espanderà ulteriormente: anche Cyberpunk 2077, Phantom Liberty e la Ultimate Edition approderanno su Battle.net entro fine 2026, mentre Overwatch riceverà contenuti ispirati a Cyberpunk: Edgerunners e Edgerunners 2 nel 2027.

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