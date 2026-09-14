The Witcher 3 arriva in Diablo 4 con una skin di Geralt per il Barbaro, ma non mancano le lamentele

Durante il secondo giorno della BlizzCon 2026, CD Projekt Red e Blizzard hanno presentato il primo contenuto della nuova collaborazione tra Diablo 4 e The Witcher 3: una skin ispirata a Geralt per la classe del Barbaro.

L'oggetto cosmetico, pensato come apripista di una serie di contenuti a tema Witcher previsti per il 2027, sarà ottenibile esclusivamente acquistando o preordinando l'espansione Songs of the Past su Battle.net. Una scelta che sta già generando critiche, sia per l'esclusività della piattaforma sia per il fatto che richieda di acquistare The Witcher 3 e il DLC su Battle.net anche a chi possiede già il gioco altrove.