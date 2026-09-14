Riscatta i nuovi coupon di AliExpress: è iniziata la Promozione Autunnale con sconti fino al 60%

Su AliExpress è ufficialmente iniziata la Promozione Autunnale, valida per un periodo limitato. Come di consueto, sono disponibili alcuni codici da riscattare, che ti permetteranno di risparmiare ulteriormente spendendo pochissimo. Le promozioni sono valide fino al 20 settembre ma i coupon tendono ad esaurirsi molto velocemente, quindi ti suggeriamo di approfittarne quanto prima. Puoi riscattarli e tenerli d'occhio attraverso il Centro Coupon.

Ecco di seguito un pratico riepilogo dei codici da poter riscattare.