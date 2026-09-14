Riscatta i nuovi coupon di AliExpress: è iniziata la Promozione Autunnale con sconti fino al 60%

Su AliExpress è ufficialmente iniziata la Promozione Autunnale, valida per un periodo limitato. Come di consueto, sono disponibili alcuni codici da riscattare, che ti permetteranno di risparmiare ulteriormente spendendo pochissimo. Le promozioni sono valide fino al 20 settembre ma i coupon tendono ad esaurirsi molto velocemente, quindi ti suggeriamo di approfittarne quanto prima. Puoi riscattarli e tenerli d'occhio attraverso il Centro Coupon.
Ecco di seguito un pratico riepilogo dei codici da poter riscattare.
I nuovi coupon da riscattare
Ecco un elenco dei codici da poter riscattare, in modo da assicurarti sconti esclusivi una volta trovato il prodotto ideale. Specifichiamo che i coupon sono particolarmente richiesti e spesso tendono ad esaurirsi in pochissimo tempo, ma potrebbero essere nuovamente disponibili dopo un po'. Assicurati quindi di consultare sempre la pagina:
- ITAE2 - 2€ di sconto su un acquisto minimo di 18 €
- ITAE6 - 6 € di sconto su un acquisto minimo di 45 €
- ITAE12 - 12 € di sconto su un acquisto minimo di 89 €
- ITAE20 - 20 € di sconto su un acquisto minimo di 159 €
- ITAE30 - 30 € di sconto su un acquisto minimo di 239 €
- ITAE45 - 45 € di sconto su un acquisto minimo di 355 €
- ITAE60 - 60 € di sconto su un acquisto minimo di 479 €
Specifichiamo, inoltre, che lo sconto PayPal non è disponibile in questo caso. Tuttavia, AliExpress sta attualmente testando il nuovo sconto Scalapay, valido però solo per alcuni utenti e così suddiviso:
- 10 € su un acquisto minimo di 99 €
- 20 € di sconto su un acquisto minimo di 199 €