The Witcher 3 Remastered potrebbe generare fino a 32,5 milioni di dollari di ricavi entro fine 2026

Il lancio di The Witcher 3: Wild Hunt - Remastered potrebbe diventare un nuovo grande successo per CD Projekt Red. Secondo le stime dell'analista polacco Krzysztof Tkocz di Erste Securities Polska, la versione aggiornata del gioco potrebbe generare tra i 100 e i 125 milioni di zloty, equivalenti a circa 26-32,5 milioni di dollari , entro la fine del 2026. Chiaramente la stima non comprende il lancio dell' espansione Songs of the Past, che non ha ancora una data d'uscita e che potrebbe produrre ricavi ancora maggiori.

Nuovi giocatori

Il dato riguarda il periodo compreso tra il 29 settembre, giorno del lancio, e il 31 dicembre 2026 e assume particolare interesse considerando che questa edizione viene offerta gratuitamente ai possessori della versione originale. La gran parte dei ricavi arriverà quindi dai giocatori che non avevano acquistato The Witcher 3 in precedenza e che potrebbero essere interessati a entrare per la prima volta nel gioco attraverso la versione aggiornata.

L'analista prevede complessivamente 3 milioni di copie vendute nel periodo considerato. "Ci aspettiamo che la pubblicazione susciti grande interesse e possa permettere al gioco di avvicinarsi al record di utenti simultanei su Steam. Dovrebbe inoltre attirare un nuovo pubblico", ha dichiarato Tkocz.

L'edizione rimasterizzata è disponibile su PC, PlayStation 5, Xbox Series X e S e Nintendo Switch 2. Le prime indicazioni provenienti da Steam mostrano già un forte interesse: poche ore dopo il debutto, The Witcher 3 ha raggiunto un nuovo record di utenti connessi contemporaneamente sulla piattaforma.

Secondo i dati di SteamDB, il picco ha raggiunto 113.430 giocatori simultanei, superando il precedente record di 103.329 utenti registrato nel gennaio 2020, quando la prima stagione della serie televisiva The Witcher di Netflix aveva contribuito a riportare l'attenzione sul gioco.

Il nuovo record è quindi già superiore a quello storico della versione PC, mentre il numero di giocatori risultava ancora in crescita al momento della rilevazione. Resta da verificare se l'andamento commerciale effettivo del remaster riuscirà a raggiungere le previsioni formulate da Erste Securities Polska entro la fine dell'anno.