The Witcher 3 vedrà il ritorno del Gwent con l’espansione Songs of the Past

Per la gioia dei fan del Gwent, l'espansione Songs of the Past introdurrà nuovi contenuti dedicati al gioco di carte di The Witcher 3: Wild Hunt.
A confermarlo è stato Marcin Łukaszewski, community e social media manager di CD Projekt RED, rispondendo su X a un giocatore che sperava in nuovi contenuti dedicati. Alla domanda del fan, Łukaszewski ha replicato con un laconico ma inequivocabile "Confirmed!", scatenando l'entusiasmo della community.
Per chi non lo conoscesse, il Gwent è un gioco di carte strategico introdotto per la prima volta all'interno di The Witcher 3 e diventato nel tempo una delle attività secondarie più amate dai giocatori, tanto da convincere CD Projekt a realizzare uno spin-off dedicato nel 2017. Non sorprende quindi che gli sviluppatori abbiano deciso di riportarlo in scena con Songs of the Past.
Questa sera la presentazione di Songs of the Past
Songs of the Past è la nuova espansione a pagamento per The Witcher 3: Wild Hunt, in arrivo su PS5, Xbox Series X|S e PC durante il 2027, praticamente a dodici anni dall'uscita del gioco. I dettagli al momento sono pochissimi, ma CD Projekt RED ha anticipato che si tratta di un DLC pensato come prologo per i prossimi giochi della serie. Non sarà quindi un contenuto interamente dedicato al Gwent, ma la conferma di nuove sfide da tavolo farà sicuramente la gioia di una larga fetta di fan.
Questa sera probabilmente scopriremo molto di più riguardo all'espansione: CD Projekt RED ha fissato la presentazione ufficiale di Songs of the Past durante l'Opening Night Live, in onda stasera, martedì 25 agosto, dalle 20:00 italiane. L'annuncio è arrivato ieri, insieme alla conferma del periodo di uscita di The Witcher 4.