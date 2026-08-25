The Witcher 3 vedrà il ritorno del Gwent con l’espansione Songs of the Past

Per la gioia dei fan del Gwent, l'espansione Songs of the Past introdurrà nuovi contenuti dedicati al gioco di carte di The Witcher 3: Wild Hunt.

A confermarlo è stato Marcin Łukaszewski, community e social media manager di CD Projekt RED, rispondendo su X a un giocatore che sperava in nuovi contenuti dedicati. Alla domanda del fan, Łukaszewski ha replicato con un laconico ma inequivocabile "Confirmed!", scatenando l'entusiasmo della community.

Per chi non lo conoscesse, il Gwent è un gioco di carte strategico introdotto per la prima volta all'interno di The Witcher 3 e diventato nel tempo una delle attività secondarie più amate dai giocatori, tanto da convincere CD Projekt a realizzare uno spin-off dedicato nel 2017. Non sorprende quindi che gli sviluppatori abbiano deciso di riportarlo in scena con Songs of the Past.