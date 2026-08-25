L'organizzatore dello sciopero dei giocatori su PS5 chiede di proseguire a oltranza, a costo di rinunciare a GTA 6

Ora però il principale promotore, l'account DoesItPlay?, alza ulteriormente il tiro su X . Secondo il gruppo, lo stop del 23-30 agosto rappresenta soltanto il "requisito minimo" della protesta, e anzi " tutti sono incoraggiati a proseguire indefinitamente finché Sony non cambierà idea". Una posizione che punta a trasformare il blackout da gesto simbolico a una forma di pressione continuativa sulla compagnia.

In risposta alla decisione di Sony di interrompere la produzione dei dischi fisici a partire dal 2028, pochi giorni fa è iniziato un blackout su PS4 e PS5 come forma di protesta . L'iniziativa chiede ai partecipanti di tenere le proprie console spente , evitando acquisti digitali e sessioni multiplayer per un'intera settimana, fino al 30 agosto .

Buoni propositi, ma reggeranno alle tante uscite dei prossimi mesi?

La settimana di blackout è stata lanciata da fan e creator, accompagnata da un comunicato diffuso su X da DoesItPlay?, noto per i contenuti dedicati alla retrocompatibilità. Nel messaggio, la fine del formato fisico viene descritta come "l'ultima goccia" di una lunga serie di decisioni controverse attribuite a PlayStation: dalla chiusura di Bluepoint Games alla strategia incentrata sui live service, passando per il supporto insufficiente a PSVR2 e la mancanza di attenzione verso serie storiche come Twisted Metal, SOCOM, Sly Cooper e Resistance.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Secondo gli organizzatori, Sony si sarebbe progressivamente allontanata dalla propria community, gestendo male la posizione di forza ereditata dall'era PS4. Il blackout, nelle loro intenzioni, dovrebbe rappresentare un segnale chiaro: una protesta che, pur avendo un impatto minimo su publisher e sviluppatori, mira a far sentire la voce dei giocatori.

Per quanto in molti su X e sui social hanno espresso il loro sostegno all'iniziativa, la vera incognita riguarda l'effettiva partecipazione e la tenuta della protesta nel lungo periodo. Perché se una settimana di blackout può essere percepita da molti come un sacrificio contenuto per una giusta causa, proseguire "a oltranza" significherebbe rinunciare a un autunno particolarmente ricco per i possessori di PS5. Da Onimusha: Way of the Sword a Marvel's Wolverine, passando per The Blood of Dawnwalker, il calendario delle uscite è fitto, e si avvicina GTA 6, uno dei giochi più attesi di sempre e al tempo stesso legato alle proteste, dato che verrà pubblicato senza una vera e propria edizione fisica su disco.