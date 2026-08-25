Le confezioni di COD: Modern Warfare 4 e Diablo 4 per Switch 2 includeranno solo un codice per il download?

La segnalazione arriva da un post di protesta pubblicato dal negozio su X, che sostiene di aver deciso di non vendere questi titoli e GTA 6 (anch'esso distribuito su PS5 e Xbox senza disco) proprio per questa scelta, ribadendo che "i giochi fisici devono essere realmente giochi fisici".

Stando alle informazioni condivise dal rivenditore canadese Video Games Plus, le edizioni fisiche di Call of Duty: Modern Warfare 4 e Diablo 4 per Nintendo Switch 2 potrebbero arrivare sugli scaffali senza alcuna cartuccia, ma con un semplice codice per il download della versione digitale.

Troppo grandi per stare in una singola scheda?

Negli ultimi anni i giochi della serie Call of Duty hanno raggiunto dimensioni sempre più elevate, spesso superiori ai 100 GB. Ad esempio, al lancio la versione PS5 di Black Ops 7 occupava circa 160 GB di spazio. Anche con ottimizzazioni aggressive e tecniche di compressione avanzate, non è detto che Modern Warfare 4 possa rientrare nei limiti di una cartuccia Switch 2.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Discorso simile potenzialmente anche per Diablo 4, che secondo i rumor dovrebbe includere su Switch 2 anche le espansioni Vessel of Hatred e Lord of Hatred. Addirittura l'Xbox Store indica dimensioni approssimative di 199 GB.

Da qui potrebbe nascere la decisione, se confermata, di pubblicare l'edizione fisiche di ambo i giochi con un semplice codice nella confezione, una soluzione già adottata da diversi publisher negli ultimi anni per titoli particolarmente pesanti. È bene comunque ricordare che al momento non esistono conferme ufficiali da parte di Activision o Nintendo.