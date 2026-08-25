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Disponibile la beta 7 di iOS 27 e iPadOS 27: il debutto ufficiale si avvicina

Apple ha distribuito le beta 7 di iOS 27 e iPadOS 27. Scopriamo le principali novità in attesa della versione definitiva, ormai sempre più vicina.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   25/08/2026
iOS 27

Le beta 7 di iOS 27 e iPadOS 27 sono disponibili e arrivano una settimana dopo l'arrivo delle seste versioni. Di seguito riepiloghiamo le principali novità che potremo aspettarci in vista della versione definitiva, il cui debutto è previsto per questo autunno.

Novità della settima beta

Questa beta non introduce novità particolarmente rivoluzionarie rispetto alle versioni precedenti. Ricordiamo che iOS 27 aggiunge nuove funzionalità di Apple Intelligence in app come Foto, Safari, Wallet e Password. La vera protagonista, tuttavia, è la nuova Siri, che si trasforma in un vero e proprio chatbot con cui interagire e conversare all'interno di un'app dedicata.

Siri
Siri

A tal proposito, le opzioni di personalizzazione della voce di Siri sono state ampliate, in questo caso però per le voci americane e britanniche. Per chi non lo sapesse, è possibile modificare espressività e velocità di risposta esclusivamente su iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max e iPhone Air, altrimenti potete cambiare voci e accenti.

Sono state inoltre apportate alcune modifiche in termini di design e interfaccia. Le icone di alcune app, come Safari, Siri, Impostazioni e App Store, sono state aggiornate con il design Liquid Glass. Alcune sono state completamente ridisegnate, mentre altre presentano qualche piccolo ritocco, come potete vedere qui sotto:

Le nuove icone
Le nuove icone

Piccole novità riguardano anche i numeri salvati in rubrica: se a un contatto è associata un'azienda, il nome di quest'ultima apparirà nell'elenco sotto il nome del contatto e nei risultati di ricerca, in modo da ottenere ulteriori informazioni senza dover necessariamente aprire la scheda in questione.

Adesso è possibile decidere se la ricerca debba mostrare i risultati legati alle app o disattivarli. Inoltre, è disponibile un'opzione per visualizzare i collegamenti alle app. Di seguito un'immagine legata alle opzioni.

Le nuove opzioni
Le nuove opzioni

In attesa della versione definitiva

Come anticipato, iOS 27 sarà ufficialmente disponibile quest'autunno insieme ai nuovi smartphone. Oltre alle novità legate alla nuova Siri (con le sue significative limitazioni, dato che le funzionalità non saranno disponibili in Europa all'inizio), possiamo aspettarci anche miglioramenti in termini di prestazioni.

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Le app si avvieranno fino al 30% più velocemente, mentre l'ottimizzazione dello scheduler della CPU consente di gestire in modo più efficiente le attività più complesse che richiedono prestazioni elevate. Potete scoprire tutti i miglioramenti di iOS 27 in questo articolo dedicato. Se invece volete approfondire la questione del DMA, in questo articolo vi spieghiamo perché Siri AI non sarà disponibile inizialmente in Europa.

#Apple #Tecnologia
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