Il monitor da gaming LG Ultragear da 39" è in offerta su Amazon: puoi acquistarlo al suo minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare il costo del monitor da gaming LG Ultragear da 39": l'offerta prevede uno sconto attivo del 17% per un costo totale e finale di 1.499,99€ (minimo storico). Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link (anche a rate), oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul box qui sotto: Il monitor LG UltraGear evo AI da 39 pollici è un display pensato per il gaming, con un formato ultrawide 21:9 e una curvatura 1500R. Il pannello OLED offre una risoluzione di 5120 x 2160 pixel, pensata per restituire immagini dettagliate, neri profondi e un contrasto elevato.

L'intelligenza artificiale integrata può inoltre migliorare i contenuti fino alla risoluzione 5K2K, aumentando nitidezza e dettaglio senza richiedere un aggiornamento dell'hardware.