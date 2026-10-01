Il monitor da gaming LG Ultragear da 39" è in offerta su Amazon: puoi acquistarlo al suo minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare il costo del monitor da gaming LG Ultragear da 39": l'offerta prevede uno sconto attivo del 17% per un costo totale e finale di 1.499,99€ (minimo storico). Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link (anche a rate), oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul box qui sotto: Il monitor LG UltraGear evo AI da 39 pollici è un display pensato per il gaming, con un formato ultrawide 21:9 e una curvatura 1500R. Il pannello OLED offre una risoluzione di 5120 x 2160 pixel, pensata per restituire immagini dettagliate, neri profondi e un contrasto elevato.
L'intelligenza artificiale integrata può inoltre migliorare i contenuti fino alla risoluzione 5K2K, aumentando nitidezza e dettaglio senza richiedere un aggiornamento dell'hardware.
Ulteriori dettagli sul monitor
Il monitor supporta una modalità Dual Mode che permette di scegliere tra 165 Hz alla risoluzione 5K2K e 330 Hz in WFHD. In questo modo è possibile passare da un'esperienza caratterizzata da un'elevata definizione a una configurazione orientata alla massima frequenza di aggiornamento.
Il pannello OLED Tandem di quarta generazione raggiunge un picco di luminosità fino a 1500 nit, mentre il supporto DisplayHDR True Black 500 contribuisce alla gestione delle scene ad alto contrasto. La copertura dello spazio colore DCI-P3 arriva inoltre fino al 99,5%.
A completare la dotazione troviamo il supporto a NVIDIA G-SYNC e AMD FreeSync Premium Pro, tecnologie pensate per sincronizzare il refresh rate e ridurre fenomeni come tearing e stuttering.