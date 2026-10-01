Samsung Galaxy S26 FE è in offerta su Amazon: puoi acquistare lo smartphone al suo minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare il costo del Samsung Galaxy S26 FE: l'offerta prevede uno sconto attivo del 22% per un prezzo totale e finale d'acquisto di 585€, suo minimo storico. Puoi acquistarlo (anche a rate) tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata direttamente dal box qui sotto: Samsung Galaxy S26 FE combina un profilo sottile e iconico con un design pulito e pensato per accompagnare l'utente nelle attività quotidiane e nelle avventure all'aperto. La struttura è realizzata con materiali robusti e dispone della certificazione IP68, offrendo una protezione pensata per affrontare le situazioni più disparate.
Ulteriori dettagli sullo smartphone
Sul fronte fotografico, Galaxy S26 FE integra il ProVisual Engine, progettato per rendere le immagini nitide e vivaci. A questo si aggiunge My Fancam, una funzione che permette di trasformare i video in formato ampio in riprese dinamiche capaci di seguire il soggetto. È inoltre possibile creare dalla galleria clip nel formato preferito, pronte per essere condivise.
Le prestazioni sono affidate al processore Exynos 2500, pensato per offrire un multitasking fluido e un'esperienza di gioco senza interruzioni. La batteria da 4.900 mAh consente di affrontare la giornata tra attività lavorative e momenti di svago.
A completare l'esperienza c'è l'intelligenza artificiale integrata in One UI 9, che punta a semplificare le attività quotidiane attraverso suggerimenti intelligenti.