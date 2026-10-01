007 First Light: disponibile da oggi il DLC gratuito Extended Operations con il New Game+

La novità principale è il New Game+ , che si sblocca dopo aver completato la campagna a qualsiasi livello di difficoltà. Una volta disponibile, permette di affrontare nuovamente la storia dall'inizio o da un checkpoint già completato mantenendo gli abiti e i gadget sbloccati.

IO Interactive e Amazon MGM Studios hanno annunciato la disponibilità di Extended Operations , nuovo DLC gratuito per 007 First Light che raccoglie alcune delle aggiunte più richieste dalla community dopo il lancio. L'aggiornamento rende la campagna ancora più rigiocabile e aggiunge nuovi contenuti alle missioni TacSim.

Il New Game+

Il New Game+ introduce anche la nuova difficoltà 00, pensata per rendere gli scontri più impegnativi. I nemici reagiscono più rapidamente , alcuni archetipi di guardie vengono sostituiti da varianti più resistenti e l'utilizzo dei gadget è limitato quando l'agente si trova nella visuale delle guardie. Anche i combattimenti diventano più duri, con uccisioni dopo due colpi, finestre temporali più ristrette per parate e schivate laterali e una minore possibilità di prendere il controllo dello scontro. Gli abiti e i gadget personalizzati possono comunque essere utilizzati anche nelle difficoltà più basse.

Extended Operations amplia inoltre i contenuti TacSim con il Valhalla Protocol, composto da quattro missioni ambientate sulle montagne slovacche. Qui James Bond potrà utilizzare l'Aston Martin Valhalla sia di giorno sia di notte, affrontando sfide differenti e sfruttandone l'armamento per eliminare bersagli e ottenere bonus.

A questi contenuti si aggiunge una nuova missione TacSim ambientata presso The Pearl, in Vietnam, dove Bond dovrà infiltrarsi in una villa sorvegliata per recuperare documenti classificati. L'intera proprietà, compreso il tetto, diventa parte dell'area di gioco, mentre gli interni sono stati modificati per offrire maggiori possibilità di infiltrazione. Le missioni TacSim possono inoltre contare sull'intero arsenale disponibile nella campagna principale.

Tra le aggiunte più richieste figura anche una Modalità Foto completa, che permette di mettere in pausa l'azione e modificare posizione della telecamera, obiettivo, luminosità, filtri, posa dei personaggi, interfaccia, sfondo e logo.

L'aggiornamento interviene infine sulle animazioni relative alla gestione delle armi, con l'obiettivo di rendere più precisa la rappresentazione dei movimenti di Bond. È stata inoltre introdotta una modifica alle interazioni ambientali: anche Bond può ora essere lanciato oltre un parapetto.

007 First Light è disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X e S e PC tramite Steam ed Epic Games Store. La versione per Nintendo Switch 2 arriverà a marzo 2027. Per altri dettagli, leggete la nostra recensione.