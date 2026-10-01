Il terzo aggiornamento di R-Type Dimensions III sistema i boss e regala l'artbook ufficiale

ININ ha pubblicato il terzo aggiornamento maggiore di R-Type Dimensions III , accompagnandolo con un regalo per tutti i possessori del gioco: l' artbook digitale , precedentemente disponibile soltanto all'interno delle Ultimate Edition su Steam, entra ora a far parte della versione base senza costi aggiuntivi. L'iniziativa interessa le versioni Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox e Steam, mentre il prezzo base del gioco rimane invariato.

L'aggiornamento rappresenta anche un passo fondamentale del percorso di recupero del gioco annunciato da ININ lo scorso giugno, quando il publisher aveva promesso di intervenire sui problemi segnalati dalla comunità attraverso una serie di patch e un rafforzamento del processo di controllo qualità. I primi due aggiornamenti avevano affrontato numerosi problemi legati al gameplay, alle collisioni, all'audio e all'aspetto visivo, con particolare attenzione alla volontà di rendere l'esperienza più vicina possibile alle caratteristiche dell'originale R-Type III: The Third Lightning.

L'intervento più consistente riguarda la revisione del comportamento dei boss degli Stage 5 e 6, che è stato completamente rivisto per avvicinarsi maggiormente alla difficoltà e alla struttura dei pattern presenti nel gioco originale.

Per quanto riguarda i boss dello Stage 5 sono stati modificati diversi aspetti, tra cui pattern degli attacchi, movimenti e velocità. L'obiettivo è ripristinare un comportamento più coerente con quello originale, intervenendo quindi su elementi che hanno un impatto diretto sull'apprendimento degli scontri e sulla loro difficoltà.

Anche il boss dello Stage 6, Mother Bydo, ha ricevuto modifiche in tutte le sue fasi. Una delle novità riguarda in particolare la durata delle sue braccia, che ora viene determinata dinamicamente in base alle prestazioni del giocatore. Il precedente sistema prevedeva invece un timer fisso. La modifica dovrebbe quindi rendere il comportamento del boss più strettamente legato all'andamento della partita.

ININ ha inoltre voluto sottolineare il ruolo avuto dalla comunità nel processo di revisione del gioco. Secondo il publisher, negli ultimi tre mesi i giocatori hanno contribuito attivamente al miglioramento del prodotto attraverso la segnalazione dei problemi, i test delle diverse versioni e il feedback fornito durante lo sviluppo degli aggiornamenti.