Effettua il pre-order di Gothic 3 Classic per PS5 a prezzo scontato su Amazon: risparmia il 17%

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione interessante su Gothic 3 Classic per PS5: è possibile prenotare il gioco con uno sconto del 17% per un costo finale d'acquisto di 24,90€ . Puoi effettuare il pre-order direttamente tramite questo link , oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul banner qui sotto: Gothic 3 Classic offre un vasto mondo completamente esplorabile, caratterizzato da confini praticamente inesistenti e pensato per lasciare al giocatore ampia libertà di movimento. L'avventura si svolge in un ambiente popolato da centinaia di personaggi , ciascuno dotato di un comportamento gestito da un'intelligenza artificiale avanzata e di dialoghi completamente doppiati.

Ulteriori dettagli sul gioco

Il gioco propone inoltre un sistema di crescita del personaggio privo di classi prestabilite, permettendo di sviluppare il proprio protagonista secondo le proprie preferenze. Questa libertà si riflette anche negli scontri, grazie alla presenza di oltre 50 diverse creature tra mostri e animali e di decine di nemici umani da affrontare durante l'esplorazione.

A disposizione del giocatore ci sono anche più di 50 incantesimi e oltre 100 armi differenti, utilizzabili per affrontare i combattimenti sia a distanza ravvicinata sia dalla distanza. La varietà di equipaggiamento, abilità, avversari e possibilità di sviluppo accompagna quindi l'esplorazione del mondo di gioco, offrendo numerose possibilità per affrontare l'avventura e gli scontri in base al proprio.