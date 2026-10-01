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Crisi delle RAM: i prossimi Galaxy S27 potrebbero costare ancora di più

Secondo alcune indiscrezioni, i prezzi dei prossimi Samsung Galaxy S27 potrebbero aumentare ulteriormente, con rincari più significativi legati alla crisi delle RAM.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   01/10/2026
Samsung Galaxy S27 (immagine IA)

La crisi delle RAM continua a influire su diversi settori del mercato, compreso quello degli smartphone. Se la serie Galaxy S26 ha già registrato prezzi superiori rispetto ai precedenti Galaxy S25, la situazione potrebbe peggiorare ulteriormente con i prossimi Galaxy S27. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, sono previsti nuovi rincari, che potrebbero risultare ancora più significativi per le configurazioni con i maggiori tagli di memoria. Chiaramente si tratta di informazioni non ufficiali e da prendere con le pinze ma, se dovessero rivelarsi veritiere, dovremo affrontare prezzi sempre più alti.

Possibili aumenti di prezzo

Le informazioni sono state condivise dal leaker Lanzuk, secondo cui i prossimi Galaxy S27 potrebbero costare tra 100.000 e 130.000 won in più in Corea del Sud. Si parla quindi di un aumento di circa 65-80 euro, ma i rincari più forti riguarderanno i dispositivi con i tagli di memoria maggiori. Molto probabilmente potremo aspettarci aumenti di almeno 100 euro, rispetto ai Galaxy S26. Ricordiamo che il modello base, nella configurazione da 12 GB + 256 GB costa attualmente 1.029 €, mentre il Galaxy S26 Ultra, nello stesso taglio di memoria, costa ben 1.499 €.

Galaxy S27 Ultra
Galaxy S27 Ultra

Insomma, per ora resta da capire quanto queste informazioni siano veritiere e quale sarà l'effettivo impatto dei rincari sugli utenti. Ciò che è certo è che la crisi delle RAM ha già contribuito ad aumentare i prezzi di numerosi prodotti appartenenti a diverse categorie. Non solo smartphone, quindi, ma anche schede video, componenti hardware, laptop e molti altri dispositivi.

In attesa del debutto

Per ora è ancora presto per trarre conclusioni definitive, ma ciò che è certo è che le configurazioni con maggiore spazio di archiviazione potrebbero diventare sempre meno accessibili. Non resta quindi che attendere ulteriori informazioni: nei prossimi mesi emergeranno sicuramente nuovi dettagli, considerando che i nuovi smartphone sono attesi per l'inizio del 2027.

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Nel frattempo, di recente sono state mostrate alcune cover che svelano fotocamere e design del Galaxy S27 Ultra.

#Samsung #Tecnologia
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