Immergiti nei tuoi titoli preferiti con le cuffie da gaming Logitech G335: in sconto del 33%

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo interessante che fa calare il costo delle cuffie Logitech G335: l'offerta prevede uno sconto attivo del 33% per un prezzo totale e finale d'acquisto di 39,90€. Puoi acquistarle direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata dal banner qui in basso: Le Logitech G335 sono cuffie gaming cablate progettate per offrire leggerezza e comfort durante le sessioni di gioco. Con un peso di soli 240 grammi, risultano piccole e leggere rispetto e integrano una fascia di sospensione regolabile, pensata per distribuire il peso e adattarsi alla forma della testa.
Ulteriori dettagli sulle cuffie
I morbidi padiglioni in Memory Foam sono rivestiti con un materiale sportivo a rete, studiato per rendere le cuffie confortevoli anche durante un utilizzo prolungato. Il collegamento avviene tramite jack audio da 3,5 mm, permettendo di utilizzarle con PC, laptop, console e alcuni dispositivi mobili senza configurazioni particolari.
I controlli sono direttamente integrati nelle cuffie: una rotella sul padiglione consente di regolare rapidamente il volume, mentre per disattivare il microfono è sufficiente sollevarlo. I driver al neodimio da 40 mm offrono un suono stereo nitido durante il gioco e l'ascolto dei contenuti. Le G335 sono compatibili con PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2 tramite connessione da 3,5 mm.