Immergiti nei tuoi titoli preferiti con le cuffie da gaming Logitech G335: in sconto del 33%

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo interessante che fa calare il costo delle cuffie Logitech G335: l'offerta prevede uno sconto attivo del 33% per un prezzo totale e finale d'acquisto di 39,90€. Puoi acquistarle direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata dal banner qui in basso: Le Logitech G335 sono cuffie gaming cablate progettate per offrire leggerezza e comfort durante le sessioni di gioco. Con un peso di soli 240 grammi, risultano piccole e leggere rispetto e integrano una fascia di sospensione regolabile, pensata per distribuire il peso e adattarsi alla forma della testa.