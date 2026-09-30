Il controller Xbox Forza Horizon 6 (edizione limitata) è di nuovo disponibile ed è al minimo storico

Su Amazon è nuovamente disponibile il controller Xbox Forza Horizon 6 (edizione limitata) a 76,90 € rispetto al prezzo consigliato di 89,99 €, permettendoti di risparmiare il 15%. Si tratta del prezzo minimo storico , per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Un controller esclusivo

Il controller, compatibile con PC, console Xbox e dispositivi abilitati per il cloud, presenta una colorazione verde e rosa vibrante con dettagli che richiamano il gioco. Inoltre, troviamo trasparenze nella parte superiore, nonché richiami alle tortuose strade Touge del Giappone, mentre i grilletti presentano effetti luminosi dinamici. Le specifiche tecniche sono sempre le stesse, è incluso un vano per le batterie AA, mentre l'autonomia è fino a 40 ore.

Controller Forza Horizon 6

Potrai anche collegare le cuffie compatibili tramite il connettore jack da 3,5 mm. Si tratta quindi di un prodotto perfetto per gli appassionati del gioco e per chi cerca un controller dal design unico nel suo genere. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.