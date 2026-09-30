Deadlock supera i 220.000 giocatori simultanei dopo un aggiornamento colossale

Valve ha pubblicato un enorme aggiornamento per Deadlock , chiamato "City never sleeps" il suo hero shooter con elementi da MOBA ancora in sviluppo, che ha avuto un effetto dirompente sulla popolarità del gioco su Steam. L'aggiornamento ha infatti portato il titolo ai vertici della classifica dei giochi più giocati sulla piattaforma, accompagnando il risultato con un nuovo record di utenti connessi contemporaneamente .

Tantissime novità

Tra le principali novità introdotte figurano una revisione significativa della mappa, sei nuovi eroi, nuovi nemici e obiettivi, oltre a modifiche all'interfaccia, alle barre della salute e al negozio. Valve ha inoltre aggiornato il motore alla versione più recente del Source 2, intervenendo anche sul sistema anti-cheat, sulla gestione della predizione, sulle prestazioni del rendering e dell'audio, sulle illustrazioni degli oggetti e sugli effetti sonori degli attacchi corpo a corpo pesanti e leggeri.

La copertina dell'aggiornamento

L'impatto dell'aggiornamento è stato evidente nei numeri, con Deadlock ha superato i 220.000 giocatori contemporanei, battendo nettamente il precedente record e arrivando fino al sesto posto tra i giochi più giocati su Steam nella serata di ieri. Il dato assume particolare rilievo considerando che il gioco non è ancora stato pubblicato ufficialmente e l'accesso al playtest rimane limitato agli inviti distribuiti tramite i tester di Valve.

La società ha anche anticipato alcuni degli interventi previsti per i prossimi aggiornamenti. Sono in lavorazione importanti modifiche e aggiunte agli oggetti e Valve sta valutando anche modalità di gioco alternative che, secondo quanto dichiarato, potrebbero "ampliare la portata del gioco". La stessa azienda precisa però che nessuna di queste funzionalità è garantita per la versione finale.

Altri interventi riguarderanno il Midboss, sia per quanto riguarda il modello sia, in parte, la disposizione dell'area, oltre a Guardians e Walkers, elementi che Valve considera importanti ma sui quali non ha ancora avuto modo di concentrarsi. I rifacimenti dei modelli degli eroi, invece, sembrano destinati a una fase successiva dello sviluppo, anche se alcune modifiche potrebbero comparire nei prossimi aggiornamenti.

Resta invece ancora assente qualsiasi indicazione sulla data di uscita di Deadlock o persino su una finestra di lancio. Il che fa sorridere, considerando che è uno dei titoli più giocati su Steam in questo momento. Non è stato comunicato nemmeno quando il gioco entrerà in una fase di test aperto. Valve continua a sviluppare il gioco mentre porta avanti il supporto agli altri suoi principali titoli multiplayer, tra cui Counter-Strike 2, Dota 2 e, con aggiornamenti più sporadici, Team Fortress 2.