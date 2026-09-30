Halo: Combat Evolved può ora essere giocato direttamente nel browser internet

Si consiglia vivamente di togliere subito il "muto" all'audio e godere dell'iconica musica iniziale di Martin O'Donnell, a meno che non siate in ufficio. Ma forse anche in tal caso può valere la pena.

Lo sviluppatore Mitchell Hynes ha elaborato la particolare versione del gioco di Bungie, che si affianca dunque a conversioni simili che abbiamo visto in precedenza anche per Grand Theft Auto: Vice City, Diablo , Tomb Raider e Half-Life, fra gli altri, con una rielaborazione in grado di funzionare direttamente attraverso i software per navigare su internet.

Abbiamo visto vari classici ottenere il "trattamento browser" e, tra questi, non poteva mancare Halo: Combat Evolved , che giustamente può ora essere giocato anche lui direttamente all'interno di un browser internet , senza richiedere particolari piattaforme dedicate.

L'originale praticamente completo

Si tratta di una conversione fedele del primo Halo: Combat Evolved nella sua versione originale, che risulta in questo modo completamente giocabile direttamente all'interno di un browser internet, utilizzando vari sistemi di controllo.

Il gioco è stato completamente decompilato solo alcuni giorni fa, cosa che ha aperto la porta a ulteriori rielaborazioni e modifiche eventuali: non c'è voluto molto perché arrivasse l'immancabile versione giocabile su browser, come possiamo vedere.

All'interno troviamo l'intera Campagna originale, recentemente riproposta in maniera completamente rifatta nel remake Halo: Campaign Evolved, oltre anche alla modalità multiplayer per 128 giocatori, che però non è facile da testare al momento.

Il single player sembra non avere problemi, almeno per quanto riguarda una prima parte del gioco, in attesa di ulteriori informazioni ed eventuali aggiornamenti, presentandosi dunque come una replica davvero ben fatta del gioco originale.