Il nuovo Halo ha tre strade davanti a sé, secondo un autore storico

Frank O'Connor, storico creative director di Halo, ha detto che con il passaggio nelle mani di Activision la serie ha tre possibili strade davanti a sé: quale sceglierà di percorrere?

Il nuovo Halo ha tre possibili strade davanti a sé: a sostenerlo è Frank O'Connor, storico creative director della serie creata da Bungie, che ha svolto tale ruolo per quasi vent'anni e conosce dunque davvero bene questo franchise. "Ci sono tre strade e ognuna di esse potrebbe avere successo, ma nessuna di esse è facile, garantita o necessariamente praticabile", ha detto O'Connor. "La prima è realizzare un'esperienza di Halo 'classica', pensata per un pubblico di riferimento e dimensionata in modo da avere successo presso quell'utenza." Qualcosa che però risulti essere anche "abbastanza attraente da poter crescere in termini di pubblico, questo senza contare l'ovvio fatto che il multiplayer di Halo è migliore quando ci sono più persone che giocano, per una semplice questione matematica." Il prossimo Halo creato da Halo Studios sembra fosse ancora lontano L'idea, insomma, non sarebbe necessariamente quella di trasformare Halo in un prodotto destinato al pubblico più ampio possibile fin dal primo momento, ma di costruire un pacchetto solido per gli appassionati della serie e utilizzarlo come base per ampliare successivamente il bacino d'utenza.

La seconda opzione Si dice che il prossimo capitolo di Halo potrebbe essere un reboot, e secondo Frank O'Connor è questa la seconda strada percorribile per la serie: "Realizzare qualcosa di nuovo e moderno che 'reinventi' il gioco e il suo universo in modo sorprendente ma fantastico." Senza limitarsi alla trama: "Un action sandbox, forse una nuova interpretazione degli FPS o un action RPG, ma fondamentalmente diverso, che abbia successo grazie alla combinazione di una storia forte, dell'utilizzo della proprietà intellettuale e che possa contare su un piccolo vantaggio iniziale basato sulla curiosità o sulla fedeltà." L'ex creative director della saga immagina dunque la possibilità di rivoluzionare tutto, cambiando addirittura genere o aggiungendo all'impianto originale degli elementi extra che possano arricchirlo, suscitando curiosità fra chi ancora non conosce il brand.