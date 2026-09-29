Guillermo del Toro ha provato a realizzare un film di BioShock, ma è stato un disastro

"Quando abbiamo realizzato la struttura di Insane , abbiamo creato quello che io chiamo un 'mandala': devi dare l'illusione di un sandbox infinito e guidare il pubblico verso destra o verso sinistra attraverso le loro 'decisioni', ma in un certo senso devi condurli in un angolo. Quindi sì, è qualcosa di molto diverso."

Guillermo del Toro è un fan di Dead Cells e ha una richiesta per gli autori: ecco la risposta

"Magari possono essere simili dal punto di vista cinematografico, per il modo in cui si muove la telecamera e questo genere di cose, ma la narrazione è molto diversa perché non stai risolvendo enigmi , non stai assemblando qualcosa."

"Sapete, ci ho provato", ha raccontato del Toro quando gli è stato chiesto se avrebbe voluto dedicarsi a un progetto simile. "Trovo che le dinamiche di un videogioco siano molto diverse da quelle di un film ."

Guillermo del Toro ha provato a realizzare un film di BioShock , ma le cose sono andate decisamente male e quel progetto si è trasformato in un'esperienza disastrosa per il regista messicano, che da allora non ha più voluto tentare la strada delle trasposizioni videoludiche.

L'esperienza di BioShock

Come sappiamo, Netflix sta producendo il film di BioShock ma in passato quello stesso progetto era finito in mano a del Toro. "Per l'adattamento di BioShock abbiamo avuto un paio di telefonate, ma probabilmente sono state alcune delle conversazioni più disastrose che abbia mai avuto", ha ricordato il regista.

Un artwork di BioShock

Pur non essendo sceso nei dettagli delle telefonate in questione, del Toro ha lasciato intendere che si è trattato di situazioni così traumatiche da spingerlo ad allontanarsi da quel genere di produzioni, pur senza mai abbandonare davvero la sua passione per i videogame.

Qualche tempo fa, infatti, il regista ha rivelato quali sono i suoi videogiochi preferiti di sempre, indicando proprio BioShock come il suo titolo di riferimento, seguito da Death Stranding, la serie di Metal Gear Solid, Left 4 Dead e Red Dead Redemption.