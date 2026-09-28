Causa di Irdeto, DenuvOwO chiude i battenti: la scena pirata trema, ma le crack di Denuvo continuano

Secondo le informazioni che stanno circolando online , DenuvOwO , il gruppo autore del bypass di Denuvo basato su hypervisor, si sarebbe sciolto. Il motivo non è stato dichiarato in modo esplicito, ma una fonte vicina alla scena pirata ritiene che la decisione sia legata alla causa intentata da Irdeto contro il noto cracker Voices38 . Va precisato che stiamo parlando di un software non autorizzato che, per funzionare, disattiva alcune protezioni a livello di sistema, quindi non proprio sicurissimo.

La guerra continua

Un segnale del clima attuale arriva dal forum CS.Rin, spesso il primo luogo in cui comparivano i link ai giochi sbloccati con il bypass di DenuvOwO. Il sito ha rimosso tutti i collegamenti a quei titoli e bannato alcuni membri del gruppo. Pur essendo ospitato in Russia, la spiegazione più probabile è che CS.Rin voglia ridurre l'esposizione a normative internazionali come il DMCA (il Digital Millennium Copyright Act, una legge statunitense del 1998 sul diritto d'autore), dato che Irdeto si sta rivolgendo a più servizi di terze parti per risalire all'identità di Voices38. La perdita provoca qualche preoccupazione nella scena, ma non dovrebbe fermare il cracking di Denuvo. Il lavoro di DenuvOwO si basava su strumenti open source di uso comune, e si ritiene che altri potranno replicarlo con relativa facilità.

Intanto lo stesso Voices38 aveva dichiarato in precedenza che "va tutto bene" e che "tutto continuerà come al solito" a proposito della causa, e ha continuato con la sua opera. Il gruppo RUNE, attivo da tempo, ha inoltre preso di mira Denuvo pubblicando pochi giorni fa una crack proof-of-concept per Assassin's Creed: Mirage, che rimuove in un colpo solo sia Denuvo Anti-Tamper sia VMProtect dall'eseguibile. Insomma, la situazione è tutt'altro che calmierata e questa sparizione potrebbe moltiplicare gli sforzi contro il famigerato DRM.

Va anche notato che, come già successo in altri casi, la versione ripulita gira meglio dell'originale: +15% di FPS medi e +76% di frame rate minimi, misurati su una configurazione di fascia alta con Intel Core i7-13700K e RTX 5080. Anche le dimensioni dell'eseguibile principale sono calate sensibilmente, da 496 MB a 102 MB, il che non stupisce se si considera quanto fosse appesantito il file: la crack elimina 34 funzioni virtualizzate da VMProtect, 200 core VM di Denuvo, 261 offuscamenti di funzioni e 25.000 rilocazioni di funzioni.