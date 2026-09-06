La versione PC di Final Fantasy 7 Revelation sarà protetta da Denuvo

Square Enix lo rimuoverà dopo il lancio?

È interessante osservare che Final Fantasy 7 Remake e Rebirth non utilizzavano questo DRM. Il cambio di strategia potrebbe essere legato alla natura stessa di Denuvo: il suo obiettivo è tutelare le vendite immediate. Le prime due parti della trilogia erano arrivate su PC solo mesi dopo il debutto su console PlayStation, mentre Revelation verrà lanciato simultaneamente su tutte le piattaforme, rendendo per Square Enix più rilevante proteggere le vendite al day one.

Di conseguenza, è possibile che la casa giapponese decida di rimuovere Denuvo dopo un certo periodo di tempo, come già accaduto in passato. Final Fantasy 16 e Dragon Quest 7 Reimagened hanno ricevuto la rimozione dell'anti‑tamper circa sei mesi dopo la pubblicazione, una tempistica che potrebbe ripetersi anche per Revelation.

Final Fantasy 7 Revelation sarà disponibile dall'8 aprile 2027 su PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 e PC. Dopo il lancio sono previste due espansioni a pagamento dedicate a Sephiroth e Vincent.