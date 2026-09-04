Final Fantasy 7 Revelation sarà una game‑key card su Switch 2, richiederà un download obbligatorio su PS5 e Xbox

Le edizioni fisiche per PS5 e Xbox Series X includeranno invece una confezione con un disco , ma Square Enix specifica che sarà comunque necessario effettuare un download obbligatorio per completare l'installazione del titolo.

Oltre alle novità mostrate ieri durante lo State of Play, Square Enix ha condiviso nuovi dettagli sulle edizioni fisiche di Final Fantasy 7 Revelation . Qualunque sia la piattaforma scelta, i giocatori dovranno prepararsi a scaricare una quantità di dati molto elevata : si parla di decine, se non centinaia di GB.

Un gioco dalle dimensioni gargantuesche?

La scelta sembra legata alle dimensioni del gioco, che appaiono particolarmente elevate. Per la versione Switch 2, Square Enix indica che saranno necessari "almeno 130 GB di spazio libero" per scaricare il titolo e supponiamo che anche sulle altre console occuperà dimensioni simili, se non superiori. Troppi per una normale cartuccia e dunque a prescindere sarebbe stato necessario un download aggiuntivo.

Il discorso è diverso per le console Sony e Microsoft. Final Fantasy 7 Rebirth superava già i 150 GB e di conseguenza su PS5 era stato pubblicato su due dischi. Con Revelation, invece, Square Enix ha optato per una soluzione "disco singolo + download obbligatorio", forse per ridurre i costi di produzione.

Final Fantasy 7 Revelation sarà disponibile nei negozi l'8 aprile 2027. Dopo il lancio sono previste due espansioni della storia, entrambe a pagamento.