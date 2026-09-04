Lenovo presenta a IFA 2026 due nuovi notebook super sottili, uno con display OLED espandibile

Lenovo ha annunciato due nuovi concept pensati per rendere i notebook ancora più versatili continuando a garantire buone prestazioni: Project AeroBlade e Project Swan . Trattandosi di semplici concept, non è ancora certo che questi notebook arriveranno ufficialmente sul mercato, ma rappresentano un'interessante opportunità per Lenovo di raccogliere feedback e valutare l'interesse degli utenti. Vediamo di seguito tutti i dettagli.

Project AeroBlade e Project Swan

Si tratta di due notebook diversi, pensati per soddisfare esigenze diverse e con punti di forza unici nel loro genere. Partiamo da Project AeroBlade, il cui protagonista assoluto è il suo spessore: meno di 10 mm e un peso inferiore a 830 grammi. A contribuire a questo risultato è anche la scocca realizzata in lega di magnesio e alluminio, che permette ad AeroBlade di distinguersi per l'estrema sottigliezza senza rinunciare alla leggerezza. Inoltre, il notebook è dotato di display OLED da 14" ed è alimentato presumibilmente dal processore Intel Core Series 3, conosciuto anche con il suo nome in codice Wildcat Lake.

Un ulteriore elemento interessante è il sistema Active Flow, basato sulla tecnologia AirJet a stato solido, progettato per garantire un raffreddamento efficace riducendo al contempo rumore e accumulo di polvere, così da mantenere prestazioni elevate anche durante i carichi di lavoro più impegnativi.

Project Swan, invece, è dotato di un display OLED espandibile lateralmente: il pannello da 14 pollici può aumentare la propria superficie fino a raggiungere una diagonale di 17 pollici, mantenendo il formato 16:9. Una soluzione pensata per offrire uno spazio di lavoro più ampio, particolarmente utile nel multitasking e in tutte quelle attività che beneficiano di una maggiore area di visualizzazione.

Lo spessore in questo caso è maggiore rispetto ad AeroBlade: 17,9 mm e un peso di 1,6 kg. Purtroppo non sono state svelate ulteriori informazioni sulle specifiche tecniche, quindi restiamo in attesa di ulteriori dettagli.