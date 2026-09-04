Lenovo presenta a IFA 2026 due nuovi notebook super sottili, uno con display OLED espandibile

Lenovo ha annunciato due nuovi concept pensati per rendere i notebook ancora più versatili continuando a garantire buone prestazioni: Project AeroBlade e Project Swan. Trattandosi di semplici concept, non è ancora certo che questi notebook arriveranno ufficialmente sul mercato, ma rappresentano un'interessante opportunità per Lenovo di raccogliere feedback e valutare l'interesse degli utenti. Vediamo di seguito tutti i dettagli.
Project AeroBlade e Project Swan
Si tratta di due notebook diversi, pensati per soddisfare esigenze diverse e con punti di forza unici nel loro genere. Partiamo da Project AeroBlade, il cui protagonista assoluto è il suo spessore: meno di 10 mm e un peso inferiore a 830 grammi. A contribuire a questo risultato è anche la scocca realizzata in lega di magnesio e alluminio, che permette ad AeroBlade di distinguersi per l'estrema sottigliezza senza rinunciare alla leggerezza. Inoltre, il notebook è dotato di display OLED da 14" ed è alimentato presumibilmente dal processore Intel Core Series 3, conosciuto anche con il suo nome in codice Wildcat Lake.
Un ulteriore elemento interessante è il sistema Active Flow, basato sulla tecnologia AirJet a stato solido, progettato per garantire un raffreddamento efficace riducendo al contempo rumore e accumulo di polvere, così da mantenere prestazioni elevate anche durante i carichi di lavoro più impegnativi.
Project Swan, invece, è dotato di un display OLED espandibile lateralmente: il pannello da 14 pollici può aumentare la propria superficie fino a raggiungere una diagonale di 17 pollici, mantenendo il formato 16:9. Una soluzione pensata per offrire uno spazio di lavoro più ampio, particolarmente utile nel multitasking e in tutte quelle attività che beneficiano di una maggiore area di visualizzazione.
Lo spessore in questo caso è maggiore rispetto ad AeroBlade: 17,9 mm e un peso di 1,6 kg. Purtroppo non sono state svelate ulteriori informazioni sulle specifiche tecniche, quindi restiamo in attesa di ulteriori dettagli.
Arriveranno davvero?
Come anticipato, si tratta di due concept e, in quanto tali, non è ancora certo che possano trasformarsi in prodotti destinati al mercato. Per il momento, dunque, Lenovo non ha fornito indicazioni su un'eventuale commercializzazione.
Se da un lato sottigliezza, leggerezza e versatilità rappresentano sicuramente elementi interessanti, dall'altro bisognerà valutare attentamente aspetti come i costi, la resistenza nel tempo e l'effettiva affidabilità delle tecnologie impiegate. A voi interesserebbe un notebook come AeroBlade o Project Swan? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.