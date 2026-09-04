Life is Strange Reunion per Xbox Series X è al minimo storico su Amazon

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Emozioni, decisioni e ricordi del passato
La storia segue gli eventi di Double Exposure e vede il ritorno di un personaggio particolarmente amato proveniente dal primissimo capitolo: Chloe Price. Si tratta di un'avventura narrativa in cui la trama gioca un ruolo cruciale, quindi aspettati un'esperienza carica di emozioni ma anche di scelte. Anche stavolta dovrai usare il potere di Max Caulfield per riavvolgere il tempo ed evitare una catastrofe, dopo che un incendio devastante ha colpito l'università.
La cura artistica è notevole, ma sono presenti alcune forzature narrative e il gameplay potrebbe essere meno soddisfacente rispetto a Double Exposure. Puoi saperne di più leggendo la nostra recensione con tutti i dettagli. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.