Apple avrebbe cancellato due nuovi MacBook: addio al modello pieghevole?

Secondo le ultime indiscrezioni, Apple avrebbe rivisto la propria strategia decidendo di annullare i piani relativi a due modelli specifici. Si tratterebbe infatti di un MacBook con display pieghevole e di un MacBook Pro con uno schermo OLED più grande. Ovviamente, specifichiamo che si tratta di informazioni non ufficiali e da prendere con la dovuta cautela, in attesa di dettagli più concreti.

I progetti cancellati

Le informazioni sono state riportate da Omdia in una nuova nota di ricerca. A quanto pare, Apple avrebbe abbandonato lo sviluppo di un MacBook con un ampio display pieghevole. Già in precedenza erano emerse indiscrezioni secondo cui il progetto aveva superato la finestra di produzione, inizialmente prevista per il 2026. Il dispositivo, descritto come una sorta di iPad pieghevole di grandi dimensioni, avrebbe raggiunto una diagonale compresa tra 16,1 e 18 pollici una volta aperto.

Il secondo modello cancellato sarebbe invece stato un MacBook dotato di display OLED con una diagonale compresa tra 14,4 e 16,1 pollici. Il dispositivo avrebbe occupato una fascia intermedia della gamma, posizionandosi tra gli attuali MacBook Pro e il modello con display pieghevole. Con la cancellazione di entrambi i progetti, la fascia compresa tra 14,3 e 16,3 pollici dovrebbe quindi continuare a essere coperta dalla linea MacBook Pro.

MacBook

Omdia specifica comunque che la strategia di Apple per portare i display OLED sull'intera gamma di MacBook e iPad non sarebbe cambiata. L'azienda avrebbe piuttosto rivisto quali prodotti saranno equipaggiati con questa tecnologia e quali soluzioni OLED verranno utilizzate. Sarebbe invece previsto un nuovo MacBook da 13,8 pollici con display OLED, backplane LTPO+, fotocamera integrata sotto il pannello e tecnologia color-filter-on-encapsulation. Il dispositivo dovrebbe inserirsi tra il MacBook Air con display LCD e i modelli MacBook Pro OLED, andando quindi a occupare una nuova fascia all'interno della gamma.

I nuovi MacBook Pro OLED da 14,3 e 16,3 pollici, invece, dovrebbero rappresentare la fascia alta della futura lineup e sono attesi tra la seconda metà del 2026 e l'inizio del 2027.