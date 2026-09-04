Apple avrebbe cancellato due nuovi MacBook: addio al modello pieghevole?

Secondo le ultime indiscrezioni, Apple avrebbe rivisto la propria strategia decidendo di annullare i piani relativi a due modelli specifici. Si tratterebbe infatti di un MacBook con display pieghevole e di un MacBook Pro con uno schermo OLED più grande. Ovviamente, specifichiamo che si tratta di informazioni non ufficiali e da prendere con la dovuta cautela, in attesa di dettagli più concreti.
I progetti cancellati
Le informazioni sono state riportate da Omdia in una nuova nota di ricerca. A quanto pare, Apple avrebbe abbandonato lo sviluppo di un MacBook con un ampio display pieghevole. Già in precedenza erano emerse indiscrezioni secondo cui il progetto aveva superato la finestra di produzione, inizialmente prevista per il 2026. Il dispositivo, descritto come una sorta di iPad pieghevole di grandi dimensioni, avrebbe raggiunto una diagonale compresa tra 16,1 e 18 pollici una volta aperto.
Il secondo modello cancellato sarebbe invece stato un MacBook dotato di display OLED con una diagonale compresa tra 14,4 e 16,1 pollici. Il dispositivo avrebbe occupato una fascia intermedia della gamma, posizionandosi tra gli attuali MacBook Pro e il modello con display pieghevole. Con la cancellazione di entrambi i progetti, la fascia compresa tra 14,3 e 16,3 pollici dovrebbe quindi continuare a essere coperta dalla linea MacBook Pro.
Omdia specifica comunque che la strategia di Apple per portare i display OLED sull'intera gamma di MacBook e iPad non sarebbe cambiata. L'azienda avrebbe piuttosto rivisto quali prodotti saranno equipaggiati con questa tecnologia e quali soluzioni OLED verranno utilizzate. Sarebbe invece previsto un nuovo MacBook da 13,8 pollici con display OLED, backplane LTPO+, fotocamera integrata sotto il pannello e tecnologia color-filter-on-encapsulation. Il dispositivo dovrebbe inserirsi tra il MacBook Air con display LCD e i modelli MacBook Pro OLED, andando quindi a occupare una nuova fascia all'interno della gamma.
I nuovi MacBook Pro OLED da 14,3 e 16,3 pollici, invece, dovrebbero rappresentare la fascia alta della futura lineup e sono attesi tra la seconda metà del 2026 e l'inizio del 2027.
Mini-LED fino al 2028
Secondo Omdia, i MacBook Pro con display mini-LED potrebbero rimanere sul mercato almeno fino al 2028, anche dopo l'arrivo delle versioni OLED. Le due tecnologie dovrebbero quindi convivere per diversi anni, permettendo ad Apple di mantenere in catalogo anche modelli più accessibili rispetto alle future configurazioni OLED.
Alla base di questa scelta ci sarebbero anche considerazioni di carattere economico. L'aumento dei costi della memoria e di altri componenti starebbe infatti rendendo più complessa una sostituzione completa degli attuali modelli con soluzioni OLED, inevitabilmente più costose.
La nuova roadmap permetterebbe quindi ad Apple di ampliare progressivamente l'utilizzo degli OLED senza abbandonare immediatamente la tecnologia mini-LED. Nel frattempo, ricordiamo che il 9 settembre Apple annuncerà i suoi nuovi prodotti, tra cui il primissimo iPhone pieghevole.