WhatsApp vuole ricordarvi il compleanno degli amici, anche su iPhone: ecco come funzionerà il nuovo promemoria

La nuova sezione non servirà però soltanto a raccogliere i contatti. WhatsApp sta già sviluppando alcune funzioni aggiuntive e l'ultima versione beta per iOS mostra anche un sistema per ricordare i compleanni delle persone presenti nella rubrica .

WhatsApp sta lavorando a una nuova scheda Contatti per la versione iOS dell'app, destinata a prendere il posto dell'attuale sezione Aggiornamenti. La modifica è legata alla riorganizzazione della barra di navigazione e allo spostamento di Stati e Canali all'interno della scheda Chat.

WhatsApp mostrerà il compleanno direttamente accanto al contatto

Dopo una prima apparizione nella beta per Android, la funzione è stata individuata nella beta di WhatsApp per iOS 26.38.10.18, distribuita attraverso TestFlight. Quando un contatto compie gli anni, nella nuova scheda comparirà un'icona a forma di torta accompagnata dalla dicitura "Compleanno oggi". L'avviso resterà visibile per tutta la giornata, senza richiedere l'apertura dell'app Calendario o l'impostazione manuale di un promemoria.

La nuova interfaccia della scheda contatti

WhatsApp non chiederà di inserire queste informazioni direttamente nell'applicazione. La data del compleanno verrà infatti recuperata dalla rubrica dello smartphone. Chi ha già salvato questa informazione per un contatto potrà quindi ritrovarsela automaticamente nella scheda Contatti. Per aggiungerla sarà sufficiente modificare la relativa scheda nell'app Contatti di iOS.

I compleanni si aggiungono così alle altre informazioni che WhatsApp sta preparando per questa nuova sezione, tra cui lo stato online e, potenzialmente, l'attività recente dei contatti. L'obiettivo è trasformare la scheda in un punto di accesso rapido alle persone con cui si comunica più spesso, oltre che nell'area dalla quale avviare nuove conversazioni.

La funzione, tuttavia, è ancora in fase di sviluppo e non è attualmente disponibile nemmeno per i beta tester. WhatsApp potrebbe modificarne il funzionamento prima della distribuzione definitiva e non ha ancora indicato una data per il rilascio pubblico. Anche la stessa scheda Contatti non è ancora disponibile per tutti. La sua introduzione è collegata alla più ampia riorganizzazione dell'interfaccia di WhatsApp per iOS, che prevede lo spostamento degli Stati e dei Canali nella scheda Chat. Solo dopo questi cambiamenti la nuova sezione potrà prendere il posto di Aggiornamenti nella barra inferiore.