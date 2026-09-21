WhatsApp su Apple Watch: basta limitazioni per le faccine, arrivano tutte le emoji!

L'applicazione ufficiale di WhatsApp per Apple Watch riceve un aggiornamento che rende più completa una delle funzioni pensate per rispondere rapidamente ai messaggi. Nella prima versione, infatti, le reazioni disponibili direttamente dal polso erano limitate a sole sei emoji .

WhatsApp porta tutte le emoji su Apple Watch

Tenendo premuto un messaggio, WhatsApp continua a mostrare inizialmente il pannello rapido con le sei emoji più utilizzate. L'interfaccia comprende però anche un nuovo pulsante che permette di accedere alla griglia completa, dalla quale è possibile selezionare qualsiasi emoji disponibile. Il catalogo è suddiviso in otto categorie: Faccine e persone, Natura, Cibo e bevande, Attività, Viaggi e luoghi, Oggetti, Simboli e Bandiere. La navigazione è stata adattata al display dell'Apple Watch, con un elenco scorrevole che permette di muoversi tra le diverse sezioni.

Tutte le faccine nell'app WhatsApp per Apple Watch

Nella parte superiore vengono inoltre mostrate le ultime emoji utilizzate. In questo modo, quando si deve ripetere una reazione già utilizzata, non è necessario scorrere nuovamente l'intero catalogo. La novità porta sull'Apple Watch un'esperienza più vicina a quella disponibile su iPhone. Sullo smartphone è già possibile premere il pulsante "+" presente nel pannello delle reazioni per aprire l'intero catalogo delle emoji.

La differenza principale riguarda l'interfaccia. Sul piccolo schermo dell'orologio WhatsApp utilizza una lista verticale scorrevole anziché una barra con le diverse categorie. La reazione inviata, comunque, non cambia in base al dispositivo utilizzato: chi riceve il messaggio visualizza normalmente la stessa emoji.

L'ampliamento ha un'utilità concreta soprattutto per chi usa l'Apple Watch come strumento per rispondere rapidamente alle notifiche. Le sei emoji iniziali coprivano le situazioni più comuni, ma non permettevano di scegliere sempre una reazione adatta al contenuto del messaggio.

La distribuzione della nuova funzione è graduale e non tutti gli utenti la visualizzano immediatamente. WhatsApp non l'ha inoltre inserita nel changelog ufficiale, quindi la disponibilità dipende dalla versione dell'app e dall'abilitazione lato server. Nei prossimi aggiornamenti la nuova griglia dovrebbe raggiungere un numero maggiore di utenti Apple Watch.