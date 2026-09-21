Un nuova raccolta celebra il genio di Matthew Smith e le strane illustrazioni dei suoi giochi

Da questo accordo nacquero Styx (1983) e, soprattutto, Manic Miner (1983) e il suo seguito Jet Set Willy (1984), che non solo ottennero un grosso riscontro commerciale (Jet Set Willy superò il milione di copie vendute), ma sono considerabili tra i padri dei platform game . I giochi si distinsero all'epoca anche per il peculiare stile artistico delle copertine, oltre che per una difficoltà elevatissima e per aver contribuito a definire i canoni del genere platform.

L'editore Pixel Jockey ha annunciato l'apertura di una campagna su Kickstarter per finanziare The Matthew Smith Collection, un cofanetto in edizione limitata pensato per celebrare il lavoro di uno dei pionieri della programmazione britannica degli anni Ottanta. Matthew Smith, affacciatosi al mondo dell'informatica nel 1979 con i computer TRS-80 e VIC-20, venne notato appena diciassettenne dal publisher Bug-Byte Software, che gli fornì un ZX Spectrum e un contratto per lo sviluppo di tre titoli.

Ritorno alle cassette

Oggi, l'iniziativa di Pixel Jockey mira a riportare quei titoli su ZX Spectrum attraverso nuove edizioni fisiche. Sì, avete capito bene: torneranno in un cofanetto e saranno stampati su cassetta. La versione standard della Matthew Smith Collection, proposta a un prezzo di partenza di 39 sterline, include le copie dei tre giochi. Ogni titolo presenta una custodia singola con un nuovo impianto grafico curato da Trevor Storey, artista noto per i suoi lavori passati sulle storiche riviste britanniche Crash! e Zzap!, nonché per essere uno degli sviluppatori di nuovi giochi per C64 più attivi dei tempi moderni.

Le tre cassette

Il cofanetto "The Full Set" con tutti i contenuti

Gli artwork di copertina dei tre giochi

Per i collezionisti interessati a contenuti aggiuntivi, è disponibile "The Full Set" a partire da 74 sterline. Questa versione affianca ai giochi il libro "Mining for Success", un volume cartonato in formato A5 di 200 pagine che ripercorre la storia e la carriera di Smith, dai suoi esordi fino allo sviluppo dei titoli per Spectrum. Il pacchetto premium include anche alcune spille smaltate con i loghi dei giochi e, per la prima volta in assoluto su formato cassetta, il titolo Andre's Night Off, un gioco programmato all'epoca da Smith per la rivista C&VG Magazine e mai distribuito sul mercato.

La campagna offre inoltre la possibilità di acquistare stampe in formato A5 delle nuove illustrazioni autografate dallo stesso Smith (al prezzo di 99 sterline) e di personalizzare il proprio pacchetto selezionando i singoli extra. La distribuzione della Matthew Smith Collection ai sostenitori del progetto su Kickstarter è attualmente programmata per il mese di febbraio 2027.