Manic Miner torna con un nuovo remake, ma il trailer solleva dubbi sull’uso dell’IA generativa

La nuova edizione includerà tutti i 20 livelli originali e permetterà di alternare la grafica classica a una dallo stile più moderno. Quest'ultima introdurrà nuovi fondali con scrolling parallattico ed effetti atmosferici, mentre i controlli saranno completamente rivisti per adattarsi ai sistemi attuali.

Manic Miner , storico platform a schermate fisse del 1983 creato da Matthew Smith , si prepara a tornare con una nuova versione sviluppata da BBG Entertainment, gli stessi che curano la serie Boulder Dash . Il progetto viene descritto come una riproduzione "fedele, pixel-perfect" del gioco originale e sarà disponibile su PC, Xbox Series X e S, PlayStation 5, Nintendo Switch e Mac.

IA?

Tra le altre caratteristiche sono previsti una classifica online globale, una colonna sonora riarrangiata che comprenderà anche composizioni classiche di Johann Strauss ed Edvard Grieg e un'ampia sezione interattiva dedicata alla storia della realizzazione di Manic Miner, che da sola potrebbe valere il prezzo del biglietto.

Il progetto ha inoltre ricevuto il beneplacito dello stesso Matthew Smith, un avallo che BBG Entertainment sta cercando di valorizzare il più possibile nel materiale promozionale: "Autorizzato dallo sviluppatore originale Matthew Smith", si legge infatti nella descrizione ufficiale.

A suscitare qualche perplessità è però il trailer pubblicato per accompagnare l'annuncio. Il materiale promozionale appare infatti caratterizzato da alcuni elementi che potrebbero far pensare all'utilizzo di IA generativa, come una mano con quattro dita. Non ci sono al momento conferme che BBG Entertainment abbia effettivamente impiegato strumenti di questo tipo, né viene indicato se Smith abbia approvato personalmente il trailer.

Il dubbio si inserisce in una discussione più ampia che sta interessando il settore dei revival di videogiochi classici, dove l'impiego dell'IA generativa viene considerato da alcuni l'unico modo per realizzare determinati contenuti con budget sostenibili, considerando che si rivolgono a un pubblico ristretto. Il tema ha già coinvolto altri progetti dedicati a serie retro: recentemente System 3 aveva negato l'utilizzo di questa tecnologia negli asset della prossima raccolta dedicata a James Pond.

Per il momento, dunque, la certezza riguarda il ritorno di Manic Miner e il coinvolgimento autorizzato del suo autore originale, mentre resta da chiarire se e in quale misura l'IA generativa sia stata utilizzata nella produzione del materiale promozionale.