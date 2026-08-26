Oltre a una nuova protagonista, gli sviluppatori hanno pensato bene di mettere in campo anche un gameplay rinnovato, che elimina completamente le meccaniche stealth in favore di un approccio action basato su spettacolari combattimenti all'arma bianca, ma senza ovviamente rinunciare allo spessore artistico e narrativo che ha permesso al franchise di distinguersi finora.

Resonance: A Plague Tale Legacy è il nuovo capitolo della serie firmata Asobo Studio: un prequel ambientato quindici anni prima rispetto agli eventi dell'emozionante Requiem, in cui viene raccontata l'appassionante storia di Sophia, la scaltra contrabbandiera che abbiamo conosciuto appunto nel secondo episodio della saga.

Una storia di risonanze e rimembranze

La trama di Resonance: A Plague Tale Legacy comincia con Sophia da bambina, mandata da sua madre in un convento perché non seguisse le orme del padre pirata. Nessuno però poteva sospettare che i ragazzini ospiti di questo collegio venissero sottoposti a oscuri esperimenti con una sostanza nera che, una volta iniettata, provocava loro violente visioni legate a un'isola remota e al segreto che custodisce.

Liberata proprio dal padre, Sophia conserva il diario su cui le facevano disegnare ciò che vedeva durante le sue allucinazioni, che purtroppo non sono finite: quella specie di sangue nero sembra averla ormai "contagiata" e ciò che vede nei suoi sogni tormentati ha le forme ben poco rassicuranti di un mostro pronto a divorarla. Esiste un modo per annullare questa maledizione?

Suo padre decide di dedicare la vita a questa missione, ma l'esito è drammatico: la ragazzina si ritrova a dover crescere nella grande famiglia di pirati comandata da Faro, un uomo sempre più ossessionato dal diario di Sophia e dai segreti che si nascondono sull'Isola del Minotauro; al punto da mettere in pericolo i suoi stessi compagni nel tentativo di impossessarsi di una fantomatica chiave in grado di aprire tutte le porte di quel luogo.

Sophia e Leni in Resonance: A Plague Tale Legacy

Diventata ormai adulta e abile nel combattimento, la protagonista di Resonance: A Plague Tale Legacy si ritrova improvvisamente a dover affrontare una situazione estremamente drammatica, ma riesce a impossessarsi del manufatto, recupera il diario e decide di raggiungere l'isola insieme alla sua amica del cuore, Leni, per capire finalmente quale sia l'origine delle sue visioni e chi sia l'antico guerriero che vi compare spesso.

Sul piano della direzione e della narrazione, questo nuovo capitolo della serie firmata Asobo Studio è eccezionale: Sophia è una figura ricca di personalità e carattere, e il racconto della sua crescita viene portato avanti con i tempi giusti, introducendo efficacemente alcuni comprimari e stabilendo una base solidissima per tutti i risvolti emozionali di questa storia.

Sophia in Resonance: A Plague Tale Legacy

A contribuire in maniera sostanziale a tale risultato è il brillante mix di tecnologia, arte e interpretazione reso possibile dalle espressioni facciali di cui è capace l'Unreal Engine 5, che veicolano in maniera perfetta le performance recitative di Anna Demetriou e ci consegnano un'esperienza che da questo punto di vista teme ben pochi confronti.