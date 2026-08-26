The Wolf Among Us Remastered ha una data di uscita e un trailer

Telltale Games ha approfittato della Gamescom 2026 per annunciare la data di uscita di The Wolf Among Us Remastered: l'edizione rimasterizzata della celebre avventura sarà disponibile a partire dal 29 ottobre su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.

Come rivela il trailer pubblicato per l'occasione, The Wolf Among Us Remastered includerà una nuova modalità grafica in stile noir e un comparto tecnico rinnovato per quanto concerne personaggi e scenari.

Naturalmente non ci saranno differenze per quanto concerne la trama, che segue le vicende di Bigby Wolf, sceriffo di Fabletown, mentre indaga su di un omicidio che nasconde in realtà qualcosa di molto più oscuro, sullo sfondo di una città in cui fiabe e leggende vivono nascoste fra gli esseri umani.

La remaster includerà i cinque episodi della serie originale: Faith, Smoke and Mirrors, A Crooked Mile, In Sheep's Clothing e Cry Wolf. Come da tradizione Telltale, le decisioni prese durante il percorso avranno conseguenze sullo sviluppo della storia, rendendo ogni scelta particolarmente importante all'interno della trama.