The Wolf Among Us 2: Bigby Wolf indaga ancora, ma il gioco è più acerbo del previsto

Gamescom 2026 chiude i battenti a Colonia portandosi dietro le prime notizie davvero concrete sul fronte The Wolf Among Us e del suo attesissimo seguito. Durante la settimana della fiera Telltale e PM Studios hanno organizzato per la stampa una sessione di gameplay riservata dedicata a The Wolf Among Us Remastered, ma soprattutto hanno consentito di vedere dal vivo una versione ancora acerba, ma perfettamente funzionale del secondo capitolo.

Una gestazione lunga otto anni, tra chiusure e ripartenze

Ripercorrere la storia produttiva di The Wolf Among Us 2 aiuta a capire perché a Colonia l'attesa fosse superiore al solito. Il gioco venne annunciato per la prima volta al San Diego Comic-Con nel luglio 2017, con Adam Harrington ed Erin Yvette già confermati per riprendere le voci di Bigby e Biancaneve e un'uscita fissata al 2018. Il rinvio al 2019, comunicato nel maggio dell'anno successivo per problemi interni allo studio, si è trasformato pochi mesi dopo in una cancellazione vera e propria, quando a settembre 2018 Telltale Games ha chiuso improvvisamente i battenti.

Il progetto è tornato in vita solo dopo il rilancio dello studio da parte di LCG Entertainment, con un nuovo annuncio ai The Game Awards 2019: alla produzione si è affiancato AdHoc Studio, lo studio fondato da ex membri di Telltale che ha recentemente pubblicato l'eccellente Dispatch, con il compito di occuparsi di sceneggiatura e regia delle scene, mentre il gameplay è rimasto in carico a Telltale.

Una pipeline ibrida tra il vecchio Telltale Tool e Unreal Engine 4 si è però rivelata impraticabile, complicata ulteriormente dalle difficoltà di coordinamento durante la pandemia. Nel 2023 lo studio ha deciso di abbandonare gran parte del lavoro già fatto per ricostruire il gioco da zero su Unreal Engine 5, una scelta costata riduzioni di personale e l'uscita di AdHoc Studio per divergenze creative. Al suo posto è entrato Trick Studios, oggi unico co-sviluppatore esterno del progetto. "Abbiamo abbandonato anni di lavoro che non stava andando dove volevamo che andasse", ha sintetizzato il CEO di Telltale Jamie Ottilie, spiegando la scelta di ripartire piuttosto che spedire un gioco costruito su basi che lo studio stesso considerava insostenibili.