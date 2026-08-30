L'attrice di Chun-Li in Street Fighter ha dovuto ingrossare le cosce con una dieta speciale

Evidentemente, la Liang non voleva essere da meno, come ha raccontato alla rivista Empire, in un'intervista in cui ha spiegato diversi aspetti della sua ossessionante preparazione per entrare nel personaggio di Chun-Li.

La combattente cinese del gioco Capcom è nota per la sua capacità di utilizzare le gambe nel suo particolare stile di combattimento, e per questo motivo ha una massa muscolare particolarmente sviluppata sugli arti inferiori.

Callina Liang, l'attrice che interpreta Chun-Li nel nuovo film di Street Fighter, ha dimostrato di voler rimanere estremamente fedele al modello del personaggio in diversi modi, compresa la necessità di ingrossare le cosce attraverso allenamento e una dieta speciale .

Essere Chun-Li

Prima di tutto si è trattato di conoscere Chun-Li nel suo elemento originale, dunque l'attrice ha riferito di aver "scaricato ogni singola versione di Street Fighter su PS5", in modo da "registrare ogni mossa di Chun-Li con lo smartphone al rallentatore", cosa che le ha consentito di studiarle meglio.

Personaggi del film di Street Fighter

Poi si è trattato di attuare una vera e propria trasformazione fisica: "Chun-Li è tutta una questione di calci. Quindi ci siamo allenati molto nel taekwondo, nel muay thai e nel wushu", ha raccontato Liang.

"Mi allenavo due ore al giorno, ho rafforzato molto le gambe e ho cambiato radicalmente la mia dieta. Quando stavo aumentando la massa muscolare, mangiavo 12 uova al giorno. Dovevo mangiare ogni due ore ed ero sul punto di vomitare", ha spiegato.

"Ma ha funzionato", ha aggiunto Callina Liang, svelando che "Alla fine delle riprese le mie cosce erano cresciute di sei centimetri e mezzo ciascuna".

Lo scorso luglio abbiamo visto il trailer di Street Fighter con un'anteprima dello scontro tra Blanka a Ryu, dopo il trailer ufficiale italiano.