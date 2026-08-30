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Half-Life 2: Episode 3 e un nuovo Portal emergono da un grosso leak che ha colpito Valve

Sembra che Valve abbia subito un grosso leak con 12 GB di dati finiti online: tra questi si troverebbe un possibile riferimento a Half-Life 2: Episode 3 e un potenziale seguito di Portal.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   30/08/2026
Gordon Freeman in Half-Life 2
Half-Life 2
Half-Life 2
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Nelle ore scorse sembra che Valve abbia subito un grosso leak pari a circa 12 GB di dati, coinvolgenti diversi giochi della compagnia tra i quali vaghi collegamenti anche a Half-Life 2: Episode 3 e quello che potrebbe essere un seguito di Portal.

I files trafugati sarebbero comparsi online nella giornata di ieri, 29 agosto, iniziando a far discutere sugli elementi emersi dal grosso pacchetto di dati, che sembrano riferirsi a build interne di giochi usciti, in sviluppo o archiviati presso Valve.

La provenienza dei file non è chiara, ma secondo il noto leaker "Gabe Follower", che in passato ha fornito diverse informazioni sui giochi di Valve, si tratterebbe di un'operazione avvenuta nelle ore scorse e riguardante alcune versioni interne dei software.

Il misterioso Weaponizer

I giochi Valve coinvolti nel leak sono principalmente quattro e sembrano essere tutti titoli piuttosto noti, sebbene gli elementi emersi potrebbero non avere a che fare con effettive uscite sul mercato o progetti attualmente in corso.

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La questione è ancora in divenire, ma al momento i titoli coinvolti sembrano essere Portal 2, degli asset di F-Stop, forse il nome in codice di un seguito alternativo di Portal, build di Left 4 Dead e Counter-Strike: Global Offensive.

La mod che ricostruisce Half-Life 2: Episodio Tre sarà lanciata nel 2026 La mod che ricostruisce Half-Life 2: Episodio Tre sarà lanciata nel 2026

Per quanto riguarda Half-Life 2: Episode 3, viene menzionato per la presenza di un oggetto chiamato Weaponizer: questo era emerso già in precedenza, nel 2011, quando il client di Dota 2 trapelò online, svelando una cartella chiamata "ep3".

Nel 2024, Valve ha mostrato alcuni video inediti di quello che doveva essere Half-Life 2: Episode 3 nei quali si vedeva un'arma che sembrava ricordare la Paint Gun di Portal 2, e questo misterioso Weaponizer sembra essere presente anche nel nuovo leak.

È un collegamento molto vago, ma potrebbe indicare che vi siano ulteriori elementi legati all'espansione di Half-Life 2 che avrebbe dovuto fare da ponte con Half-Life 3. Nel frattempo, gli elementi più espliciti riguardano soprattutto Portal 2 e questo misterioso F-Stop che sembra essere una sorta di progetto alternativo per il seguito del primo capitolo della serie.

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