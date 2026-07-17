La mod che ricostruisce Half-Life 2: Episodio Tre sarà lanciata nel 2026

Tra i progetti attualmente più vicini al completamento c'è All Good Things , sviluppato in solitaria da Jim Partridge. L'autore aveva spiegato nei mesi scorsi di aver osservato per anni diversi team tentare senza successo di adattare Epistle 3, sostenendo che molti di questi progetti siano diventati troppo grandi e complessi da gestire a causa dell'elevato numero di volontari coinvolti.

L'uscita di Half-Life: Alyx ha inoltre modificato il contesto narrativo del finale di Episode Two, aprendo nuove prospettive per il futuro della serie e alimentando le indiscrezioni su un possibile nuovo capitolo interno a Valve, spesso indicato con il nome in codice "HLX". Anche questo, tuttavia, non ha fermato la comunità dei modder.

Nonostante ciò, numerosi fan hanno cercato di trasformare quelle idee in una vera esperienza videoludica. Tra i tentativi più noti figura Project Borealis , ambizioso progetto che mira a ricreare l'atmosfera di Half-Life 2 utilizzando Unreal Engine e sviluppando di fatto un seguito completo da zero. Altri lavori, come Boreal-Alyph e Interlude, non sono invece riusciti ad arrivare alla pubblicazione.

Dopo aver lasciato Valve nel 2016, l'ex lead writer Marc Laidlaw pubblicò nel 2017 Epistle 3 , un breve racconto che, pur cambiando nomi e riferimenti per motivi legali, rappresentava la sua personale visione di come avrebbe potuto concludersi il celebre cliffhanger di Half-Life 2: Episode Two . Negli anni successivi lo stesso autore ha dichiarato di essersi pentito della pubblicazione, soprattutto per le difficoltà e le aspettative che il testo ha generato per i suoi ex colleghi di Valve.

Un progetto contenuto

Secondo Partridge, il punto centrale di una mod di Half-Life non risiede nella quantità di artisti, compositori o sceneggiatori coinvolti, ma nella capacità di creare livelli divertenti e coerenti con il gameplay originale. "Puoi avere tutti i concept artist, modellatori, compositori e sceneggiatori che vuoi, ma alla base del progetto servono livelli giocabili e divertenti", ha spiegato lo sviluppatore. "Credo sia questo il motivo per cui ho deciso di cimentarmi con Epistle 3. So di poter realizzare una dozzina o più livelli che siano divertenti da giocare e che trasmettano le sensazioni di Episode Two. A mio parere è questo che le persone vogliono."

Alcune immagini di All Good Things

In un aggiornamento pubblicato nelle scorse ore, Partridge ha confermato che All Good Things rimane previsto per la fine del 2026, condividendo anche alcune immagini di una struttura di Aperture Science ambientata in una gola artica. Lo sviluppatore ha dichiarato che i lavori procedono regolarmente e che manca ormai soltanto "una mappa e mezza" per completare una prima versione interamente giocabile della campagna e avviare una lunga fase di test.

A differenza di progetti come Project Borealis o del remake amatoriale Black Mesa, sviluppato nel corso di oltre dieci anni, All Good Things non punta a replicare l'ampiezza e le ambizioni di un nuovo gioco Valve ufficiale. L'obiettivo sembra piuttosto quello di offrire un adattamento più contenuto e vicino allo spirito originale di Epistle 3, che lo stesso Laidlaw aveva definito più simile a una fan fiction che a una vera sceneggiatura di Half-Life.

Proprio questo approccio più contenuto e realistico potrebbe rappresentare il principale punto di forza del progetto, che ricorda le vecchie mappe e campagne create dalla comunità nei primi anni della scena modding di Half-Life 2. Dopo anni di tentativi incompiuti, il lavoro di un singolo sviluppatore potrebbe essere quello più vicino a portare effettivamente a termine una versione giocabile di Epistle 3. Se vi interessa, visitate la pagina ufficiale della mod.