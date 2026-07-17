Game of Thrones: Guerra per Westeros ha un periodo di uscita su PC

Presentato alla Summer Game Fest dello scorso anno, il gioco è un strategico in tempo reale che permette di prendere il controllo di una delle leggendarie casate de Il Trono di Spade (Stark, Targaryen o Lannister) oppure di guidare l'Armata dei Morti nei panni del Re della Notte, con l'obiettivo di conquistare i Sette Regni. Oltre a una modalità campagna singleplayer, il gioco includerà modalità multiplayer online per sfidare amici e altri giocatori.

Le altre novità

Il post pubblicato dagli sviluppatori è il primo di una serie di aggiornamenti regolari dedicati ai progressi del progetto. Oltre alla finestra di uscita, PlaySide ha approfondito il sistema delle fazioni e degli eroi, confermando che ogni Casa potrà contare su personaggi iconici in grado di influenzare direttamente l'esito delle battaglie. Gli eroi potranno salire di livello, sbloccare abilità e potenziare le unità vicine, rendendo la loro gestione un elemento centrale nelle schermaglie.

Il team ha poi illustrato il lavoro svolto sul sistema di combattimento, con particolare attenzione alla reattività delle unità, al pathfinding e all'impatto fisico degli scontri. In battaglia non si controlleranno singoli soldati, ma intere squadre che reagiranno dinamicamente agli ordini del giocatore. Ogni fazione avrà inoltre una caratteristica unica ad alto impatto, come i Giganti capaci di scagliare in aria interi gruppi nemici, che potrà ribaltare le sorti di un ingaggio. La lettura tattica sarà fondamentale: contro una carica di cavalleria, per esempio, serviranno unità specifiche come gli schermagliatori armati di lancia.

Infine, PlaySide ha mostrato un'anteprima delle mappe, che porteranno i giocatori in diverse regioni dei Sette Regni, da Approdo del Re alla Barriera. Una delle arene attualmente in sviluppo è Ashemark, nei Territori Occidentali, teatro delle campagne di Robb Stark durante la Guerra dei Cinque Re. Si tratta di una mappa pensata per il 1v1, con due corsie principali e posizioni difendibili che favoriscono manovre di pressione, flanking e contrattacchi.